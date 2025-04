Broncano sorprende en 'La revuelta' con la entrevista más inesperada: un miembro de 'El hormiguero'

La bañera de 'La revuelta' recibió este lunes a un invitado inesperado que dejó boquiabierto a David Broncano. El joven reveló que había trabajado durante casi tres años en la sección de ciencia de 'El Hormiguero', concretamente junto a Marron en el área de robótica. “Antes estaba en otro programa”, dijo al ser preguntado por su pasado, a lo que Broncano reaccionó con humor: “¿En Saber y ganar?”, bromeó antes de que el invitado aclarara que era “más a la derecha”.

Lejos de rehuir el tema, Broncano elogió la estructura del programa de Pablo Motos: “A nivel industrial es un programa muy avanzado. Todos los que habéis trabajado ahí sois muy profesionales”, destacó. El joven asintió, reconociendo que “a nivel de ciencia siempre traen lo último”, aunque el cómico no tardó en lanzar una pulla cómplice: “Bueno, lo último… El otro día vi a Marron con un bote de Fairy haciendo burbujas”.

El cómico de 'La revuelta' mostró un especial cariño por Marron: “Es muy buen trabajador y muy buen cómico”, afirmó, tras saber que el invitado había trabajado “codo con codo” con él. Broncano incluso recordó una de las secciones míticas del programa, preguntando si era “codo con codo o culo o codo”, en alusión al famoso juego televisivo.

Uno de los mejores recuerdos del invitado fue el día que Ignatius Farray visitó el plató de 'El Hormiguero', cuando diseñaron para él una máquina que le lanzaba palomitas directamente a la boca. “Se me había olvidado esto... De los mejores momentos que he visto en la tele”, reconoció Broncano entre risas. Ahora, el joven trabaja como ingeniero en una empresa tecnológica con amigos, pero no ha perdido el contacto con sus antiguos compañeros: “Del equipo de ciencia y demás, muchísimo”. “Dales un abrazo de nuestra parte, que hablamos menos últimamente”, concluyó el presentador.