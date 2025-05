Josep María Mainat se abre en laSexta y cuenta detalles inéditos de su intento de asesinato: "Llamó al SEM cuando ya estaba moribundo al lado de los niños"

Josep María Mainat ha vuelto a narrar públicamente el episodio que casi le cuesta la vida a manos de su exmujer Ángela Dobrowolski. Lo ha hecho en una intervención en la nueva temporada de 'Anatomía de...', el programa de Mamen Mendizábal, que se estrenó este domingo en laSexta repasando al detalle el intento de asesinato que sacudió al país en 2020.

El productor recordó cómo, tras una fuerte discusión por el divorcio, su entonces esposa le administró varias inyecciones bajo la excusa de cuidar su salud, hasta que de madrugada le despertó para ponerle dos más supuestamente para adelgazar. "Le dije que no varias veces, pero estaba dormido y acabó poniéndomelas. Ya no recuerdo más hasta que un sanitario me despertó en coma", relató.

El programa de laSexta mostró en exclusiva las imágenes de seguridad donde se ve a Dobrowolski realizando hasta 14 viajes entre la cocina y la habitación de Mainat, evidenciando la premeditación del ataque. Mainat recordó que, tras años de matrimonio aparentemente feliz, su exmujer se transformó en otra persona tras engancharse a drogas duras, desencadenando una espiral de violencia que culminó con el intento de asesinato. El productor explicó que Ángela “se transformó completamente en alguien mala, diabólica, delincuente, capaz de asesinarme”.

La versión de Mainat apunta a que todo se desencadenó cuando ella supo que perdería una millonaria herencia si el divorcio se hacía efectivo. “No quería divorciarse de mí de ninguna manera. Ahí fue cuando debió decidir que había que solucionarlo”, explicó. "No intentó reanimarme, llamó al SEM cuando ya estaba moribundo al lado de los niños", añadió.

Finalmente, Dobrowolski fue condenada a cuatro años de prisión por lesiones, algo que Mainat considera "benévolo", ya que no se le condenó por intento de asesinato. El programa cerró con una última revelación: la exmujer de Mainat se habría hecho amiga en prisión de Rosa Peral, la conocida policía condenada por el crimen de la Guardia Urbana, hasta que ambas fueron separadas por mal comportamiento en la cárcel de Brians.