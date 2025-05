Marta Peñate anuncia emocionada que está embarazada tras su tercera transferencia embrionaria

Marta Peñate ha cumplido el sueño que llevaba meses persiguiendo: está embarazada. Así lo ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales, emocionada y con lágrimas en los ojos tras recibir el resultado positivo de su tercera transferencia embrionaria. “Se acabó la agonía”, confesaba instantes antes de entrar a la clínica de reproducción asistida donde le dieron la esperada noticia.

La influencer de 34 años, que ha compartido públicamente cada paso de su camino hacia la maternidad, ha posado junto a Tony Spina mostrando un test de embarazo positivo. Esta vez, tanto el análisis clínico como la prueba casera lo confirmaban: el embrión se ha implantado con éxito.

No ha sido un camino fácil. Peñate ha tenido que enfrentarse a tratamientos hormonales intensos, a la extirpación de sus trompas de falopio y a dos experiencias previas dolorosas: un resultado negativo y un embarazo ectópico. “Después de la última vez, esa experiencia tan dura, tampoco quiero cantar victoria. Paso a paso… Esta felicidad no me la quita nadie”, ha asegurado en su perfil.

La ex de 'La isla de las tentaciones' ha contado que su próxima ecografía está prevista para el 26 de mayo, cuando comprobará si se escucha el latido del bebé. “Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar este momento”, ha afirmado, agradeciendo el cariño de sus seguidores y el apoyo de la clínica que ha acompañado su proceso.

Tony Spina, su pareja y principal apoyo durante estos meses, ha celebrado también la buena noticia: “Paso a paso. Disfrutemos de este momento. Te amo, mi guerrera”. Juntos comienzan ahora un nuevo capítulo, con prudencia pero también con ilusión.