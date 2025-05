Rosario Mohedano lanza un grito desesperado por la protección de su hijo el día de su confirmación

Ayer tuvo lugar la confirmación del hijo de Chayo Mohedano y Antonio Tejado en Madrid. Los medios de comunicación asistieron al evento después de conocer el procesamiento de el exconcursante de 'Supervivientes' como supuesto autor del robo con violencia que sufrió María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal.

Sin embargo, esta presencia no ha sentado nada bien a la hija de Rosa Benito y ha estallado contra la prensa a través de su perfil de Instagram: "Hemos hecho en todo momento todo lo posible por el bien, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros hijos y de nada vale", critica en su post.

"Son menores, es un día especial, no se lo he dicho a nadie, no he invitado a nadie relevante, no hay exclusiva por medio ni nada que se le parezca, no trabajo en TV, lo hemos llevado en secreto para que nuestros hijos celebren sus sacramentos con normalidad... pues de nada ha servido", añadió molesta por la presencia de fotógrafos y periodistas en el evento familiar.