Melody va directa a por David Broncano: "Pido tiempo, se burlan de mí y van a mi cuello"

Melody ha roto su silencio. La representante de España en Eurovisión 2025 ha comparecido este lunes ante los medios en una rueda de prensa muy esperada, en la que ha hecho balance de su paso por el festival y ha respondido, sin mencionar nombres, a algunas de las críticas recibidas en los últimos días. La artista, que decidió no acudir al programa 'La Revuelta' el día después del certamen, se ha mostrado especialmente molesta por las burlas vertidas desde el espacio de David Broncano.

"Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación", ha asegurado. "Dejé claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Ha habido algún programa de televisión que se han reído de que yo me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y que necesitase tiempo", ha afirmado, visiblemente molesta.

Durante su intervención, Melody ha sido tajante con lo que considera una falta de respeto. "No me gusta esa doble moral. No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello. Y que se burlen de mí, de que igual estoy en mi casa con las persianas bajadas", ha lamentado, en alusión directa a las bromas lanzadas en 'La Revuelta' durante la emisión del pasado lunes. "No hay que burlarse del puesto y del número. Se han reído del propio canal y de una canción que ha hecho que España se una", ha sentenciado. "Se tenía que decir y se dijo".

La artista también ha querido subrayar su compromiso con el proyecto y con la representación española en el festival: "Estoy orgullosa de mi trabajo, y eso es lo que me llevo. He hecho lo que sentía, con verdad. Lo he dado todo en ese escenario".