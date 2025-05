El presidente de TVE se niega a rendirse con 'La familia de la tele': "Necesito tiempo para convencerme de que no hay forma de remontar"

Los datos son claros: 'La familia de la tele' no funciona. Ni un mes lleva en emisión y ya se ha convertido en uno de los mayores lastres de las tardes de La 1, con audiencias que en algunas ocasiones no superan ni el 6%. Pero pese a la fuga de espectadores, en RTVE no tiran la toalla.

"Necesitamos tiempo", ha asegurado el presidente de la Corporación, José Pablo López, en su comparecencia en el Congreso. "Es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente". Ayer mismo, el programa registró un 6,6% en la sobremesa y un 5,7% en la tarde, quedando como cuarta opción en ambos tramos.

Lejos de darlo por perdido, López se ha mostrado dispuesto a aguantar. "Tengo que convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes", ha declarado. Como ejemplo, ha recordado el caso de 'Mañaneros', que tardó más de dos años en ser líder: "Hemos tenido que hacer ajustes hasta que lo conseguimos".

Eso sí, ha admitido que si llega el momento de reconocer el fracaso, lo hará: "Nos podemos equivocar, nos hemos equivocado con muchos programas y no pasa nada. Cuando tenga el convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que lo retiraré".

Además, el presidente ha anunciado que RTVE renovará 'Mañaneros' y 'Malas lenguas', el espacio presentado por Jesús Cintora en La 2, que ronda el 4% de cuota. "Dada la buena marcha de ambos programas, le confirmo que cuando toque, se renovarán", ha sentenciado.