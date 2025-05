'Supervivientes 2025' salva a su concursante estrella y anuncia una nueva bomba para el domingo

La última gala de ‘Supervivientes’ 2025 ha supuesto la salida definitiva de Carmen Alcayde, tras enfrentarse a Montoya en una votación directa. Jorge Javier Vázquez anunció que el concursante salvado por el público era Montoya, quien se quedó en el reality mientras su compañera abandonaba la palapa.

Antes del resultado, los compañeros se posicionaron. Makoke, Álex Adrover, Damián y Pelayo pidieron la marcha de Montoya, mientras que Anita, Borja y Escassi señalaron a Carmen Alcayde. Durante este proceso se produjeron varios momentos de tensión, especialmente entre Carmen y Anita.

El programa también mostró un vídeo resumen de la convivencia entre Montoya y Carmen, que han compartido gran parte de la aventura. Tras conocerse el resultado de la votación, ambos se dedicaron palabras de agradecimiento.

Antes de su marcha, Carmen quiso destacar que "gracias a cada uno de vosotros por lo que habéis aportado a mi aventura, Escassi me has ayudado, Damián y Pelayo habéis sido enemigos a la altura, Anita eres una mujer increíble si bajas dos puntos el tono, Montoya has sido mi concurso".

En la parte final de la gala, Jorge Javier confirmó que el programa entra en su recta final y que este domingo habrá una expulsión sorpresa. En cuanto a las nominaciones, Damián recibió tres puntos, Anita y Montoya dos, y el líder de la semana, Pelayo, añadió a Álex Adrover. La lista de nominados queda formada por Damián, Anita, Montoya y Álex.