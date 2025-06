Álex Adróver abandona 'Supervivientes' en su recta final por prescripción médica, pero el programa ya tiene sustituto en Honduras

La edición 2025 de 'Supervivientes' vivió este martes una de sus entregas más emotivas y decisivas: Álex Adrover tuvo que abandonar el concurso por prescripción médica. El actor, que sufrió una aparatosa caída durante una prueba el pasado domingo, permanecía desde entonces en observación, a la espera de un diagnóstico que determinara su continuidad.

El equipo médico fue tajante: la lesión en su rodilla requería cuatro semanas de inmovilización, rehabilitación posterior y una nueva revisión traumatológica. “No me queda otra que hacer caso al equipo, no quiero arriesgarme a una lesión a largo plazo”, reconoció el concursante, visiblemente emocionado, tras escuchar el informe médico leído por Carlos Sobera.

El momento estuvo marcado por la intervención de su pareja, la actriz Patricia Montero, que le envió un mensaje de apoyo y cariño. Ambos rompieron a llorar ante la certeza de que, aunque la aventura terminaba, lo importante era la salud.

Tras comunicar la salida de Álex, la organización propuso a Damián Quintero, que había sido expulsado días antes y todavía se encontraba en Honduras, regresar al programa. Aunque en un primer momento dudó, terminó aceptando la propuesta tras hablar con su pareja. “Es una oportunidad que te dan, confío en ti”, le animó ella por teléfono.

El regreso de Damián, sin embargo, no será en igualdad de condiciones. Como parte del trato, el deportista olímpico partirá esta semana como nominado. Aun así, se mostró dispuesto a volver a la playa: “Me subo a la barca, sí”.