Cristina Pedroche abandona 'Zapeando' entre lágrimas ante su inminente segundo parto: "Me da mucho pena"

Cristina Pedroche se ha despedido este viernes de 'Zapeando' en una emotiva entrega que ha servido como homenaje a los nueve meses de embarazo que ha compartido con el programa. Aunque su intención era continuar en plató hasta el último momento, el equipo ha decidido darle una salida anticipada para que descanse y se prepare para la inminente llegada de su segundo hijo.

Nada más comenzar la emisión, Dani Mateo interrumpía la escaleta habitual para dirigirse a su compañera: "Antes de empezar el programa, Cristina Pedroche, te lo queríamos decir después, pero te lo voy a decir ahora". Con su habitual sentido del humor, Pedroche bromeaba: "Estoy despedida, me puedo ir ya".

Entre risas, Mateo continuaba: "Tenemos una cosa que comentarte. Cris, el niño, aunque yo no me atrevo a asegurar que sea un niño, puede llegar en cualquier momento. Así que hemos decidido hacerte un regalo hoy porque, si el lunes por lo que sea todavía no has dado a luz, pues nada, tú vienes aquí a trabajar y el regalo ya te lo has llevado. El equipo te ha preparado un vídeo resumen de estos bonitos nueve meses".

Tras la emisión del vídeo, Quique Peinado le entregaba un ramo de flores. Emocionada y visiblemente sorprendida, Pedroche reaccionaba: "No me lo esperaba para nada, me habéis pillado con muchas hormonas..."

La presentadora también quiso expresar cómo está viviendo este momento tan especial: "Cada día que pasa es un día más que estamos vivos y está muy bien. Estoy muy feliz de estar embarazada y no quiero que salga, me da mucha pena, porque digo: aquí está protegido, bien tranquilo".