Terelu Campos rompe su silencio tras el polémico vídeo de su hija gritando desde la cárcel

La familia Campos vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez con un escándalo que ha sacudido los platós. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia desataron la tormenta mediática tras publicar un vídeo desde el exterior de la prisión donde cumple condena Pietro, cuñado de la joven, por intento de homicidio. En la grabación, la pareja grita felicitaciones al reo por su cumpleaños desde la mismísima puerta de la cárcel.

La escena, que se hizo viral en redes sociales, ha provocado una oleada de críticas tanto en televisión como en redes, pero Alejandra no se achanta: “Me importa un pimiento lo que la gente opine”, sentenció con desparpajo desde el plató de 'Vamos a ver'.

Y durante la última emisión de 'De viernes', Terelu Campos fue acorralada con preguntas incómodas sobre el asunto. ¿Qué opina realmente de lo que hizo su hija? Santi Acosta se lo preguntó directamente: “¿Crees que se equivocó?”. Pero Terelu se salió por la tangente: “No voy a contestar”, dijo sonriente, aunque sus palabras posteriores dejaron entrever lo que realmente piensa.

“Los que somos padres sabemos lo felices que somos cuando los hijos aciertan, y lo infelices cuando no aciertan”, lanzó con gesto serio. Aunque se mantuvo firme en no juzgar a su hija en público, la colaboradora dejó claro que jamás alimentará el circo mediático contra Alejandra: “Como soy su madre, nunca voy a colaborar para que nadie pueda hacerle más daño. Es mi deber, me lo exijo yo”, afirmó con contundencia.

Pero la tensión también se vive en los pasillos de Telecinco. El equipo de 'Vamos a ver', el mismo programa donde trabaja Alejandra, ha sido especialmente crítico con ella. La joven se quejó en directo por tratar temas “personales” en el espacio, y Joaquín Prat tuvo que pararle los pies, recordándole que fue ella quien colgó el polémico vídeo.

Terelu, al ser preguntada por este enfrentamiento entre su hija y sus compañeros, volvió a esquivar el fuego cruzado con una respuesta críptica “Cuando llegue a Vamos a ver, le dirá a la dirección, al presentador y a sus compañeros lo que les tenga que decir. Lo demás no me pertenece.”