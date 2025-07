Melani García, ganadora de 'Tu cara me suena 12': "Cuando tenga una canción para Eurovisión me presentaré"

A sus 18 años recién cumplidos, Melani García se ha convertido en la concursante más joven en alzarse con la victoria en 'Tu cara me suena'. Su imitación de Anne Hathaway en 'Los miserables' con la canción 'I dreamed a dream' la coronó triunfadora el pasado viernes, pero en semanas anteriores ya había convencido con sus aplaudidas transformaciones como Céline Dion, Shakira, Beyoncé... Para la también vencedora de 'La voz kids 4', que quedó tercera en Eurovisión Junior 2019, sería un sueño ir a Eurovisión, siguiendo los pasos de otra concursante de 'Tu cara me suena', Melody. Pero tampoco tiene prisa.

Ha participado en 'Tu cara me suena' el año que también tenía que hacer la selectividad. ¿No ha sido una locura? ¿Se ha arrepentido en algún momento?

Sí, ha sido un poco locura. De hecho dije que no la primera vez porque eran cuatro días de grabación, de lunes a jueves, e iba a ir solo los viernes al instituto y así era imposible sacar la selectividad. Y no podía tirar por la borda todos los años de estudios. Luego me volvieron a llamar diciendo que iban a intentar todo lo posible que pudiera seguir estudiando. Al final iba un día y medio de grabación y el resto me lo estudiaba en mi casa en los horarios que podía. ¡Y ha salido bien!

Cuando actuaba, sus compañeros hacían bromas y decían que ya se podían ir del plató porque no tenían nada que hacer ante tanto talento. ¿Eso le creaba más presión todavía?

No. No he sentido presión porque yo iba a disfrutar. En la tele sí que se ve más como un concurso, pero nosotros pasamos tantas horas juntos, con tanto tiempo de caracterización, que hablas con uno o con otro y al final no lo veíamos como una competición, sino como ir cada semana a hacer un personaje distinto.

¿No tuvo entonces inseguridades ante la competencia que había?

Sí, claro, porque estaba rodeada de artistazos. Pero como pensaba que no iba a ganar, por un lado iba como más tranquila, pensando que iba a disfrutar y ya está. Porque yo no tenía tantos seguidores o tanta carrera, sino que estoy empezando, así que no tenía esa presión de ganar.

¿Ni siquiera pensó que podría ganar viendo que conquistaba galas y que todos alababan su talento?

Es verdad que había un montón de gente que me había cogido muchísimo cariño y en mi pueblo habían salido a celebrarlo y todo. Pero como competía, por ejemplo, con Esperansa [Grasia], que tiene tres millones de seguidores, ya pensaba que estaba todo hecho. Y yo súper contenta de quedar finalista en 'Tu cara me suena' porque nunca lo hubiera pensado de pequeña cuando lo veía por la tele. Cuando Manel [Fuentes, el presentador] dijo mi nombre, no me lo esperaba.

Ha hecho números muy sexies y con mucha coreografía, tipo Shakira y Beyoncé. ¿Quiere encaminar su carrera hacia algo así?

Me gustaría no perder mi toque Melani, y tampoco ir muy por lo comercial, sino hacer lo que me gusta. Pero sí que bailar me encanta. Así que sería fantástico poder hacer algo de baile en un concierto.

¿De qué actuación del programa se siente más orgullosa?

Mi favorita es la de Céline Dion, porque como era la primera gala, que pisaba el escenario, que veía al público, que imitaba... También me gustó mucho la de JJ porque soy muy eurofan. Y encima luego que el artista viera mi actuación, me quisiera conocer y cantar conmigo fue súper mágico.

¿Le gustaría seguir los pasos de Melody, la invitada de la final, que también pasó por 'Tu cara me suena' y luego ha ido a Eurovisión?

Sí, no lo descarto. Me haría muchísima ilusión. Pero tampoco me gustaría ir deprisa y corriendo porque tenga que ir este año. Le tengo mucho respeto a Eurovisión y me gustaría ir con una canción bien pensada, que me guste de verdad. Encontrar el año y la canción indicadas. Así que cuando tenga la canción intentaré presentarme.

Yenesi se ha quejado bastante de las valoraciones. ¿Cree que el jurado ha sido justo?

Es que al final hay que poner siempre un 4, un 12, y es que somos 9 y le tiene que tocar a uno. En muchas galas a Manu o a Goyo les ha tocado un cuatro cuando se lo habían estudiado al pie de la letra. A Yenesi también, y ha hecho imitaciones súper chulas. Para mí, además, como somos más o menos de la misma edad ha sido como una hermana. Al principio me ponía un poco triste porque, al venir del instituto, ahí si tienes un 10 es que lo has hecho muy bien, y si te ponen un 0 es que lo has hecho mal. Pero en este programa no es así, sino que hay que repartir los puntos.

¿No ha habido trato de favor con Bertín Osborne?

Creo que no. Hay que pensar que Bertín tiene 70 años, y estar ahí tantas horas, que son casi cinco solo de caracterización... Y hacer los ensayos, estudiar el personaje, la letra, intentar cambiar la voz, cuando igual para nosotros es más fácil porque estamos empezando la carrera, pero él ya está acostumbradísimo a su voz... Para mí ha hecho un esfuerzo como todos nosotros, así que se merece todo.

¿Su paso por este concurso le ha generado más ofertas profesionales? ¿Qué vendrá ahora, después de 'Tu cara me suena'?

Pues sí que han surgido cosas, porque es un programa con muchísima exposición. Estoy muy contenta porque mucha gente que no me conocía lo ha hecho ahora. Pero todo hay que pensarlo con mucha cabeza siempre. Ahora después de 'Tu cara me suena' se estrena mi primera película, 'Los Muértimer', el 14 de agosto.

También ha tenido muy buenas notas en la selectividad. ¿Harás Bellas Artes?

Bellas Artes y canto lírico en el Conservatorio Superior. En septiembre empiezan ya las clases.