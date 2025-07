Paul Thin: "No pienso en hits ni en la industria al preparar música, me guío por lo artístico"

Paul Thin actúa este fin de semana en el Zevra Festival 2025 de Cullera y lo hace con un directo cargado de identidad propia, referencias visuales y espíritu narrativo. Desde su paso por ‘Operación Triunfo 2023’, el cantante ha apostado por un enfoque artístico alejado de las fórmulas convencionales, priorizando la creación sincera y la libertad en sus tiempos. Junto a YOTELE, reflexiona sobre su evolución tras salir de la academia, su relación con los fans y sus planes de futuro más allá de la música.

YOTELE: ¿Qué significa para ti formar parte del cartel del Zevra?

Paul Thin: Pues la verdad es que formar parte de un festival que, con prácticamente el poco tiempo que lleva, se ha ido labrando este nombre, que ha ido sobre todo generando una comunidad... la verdad es que es algo guay. Sobre todo porque es un festival en el que tengo la suerte de que tengo amigos que iban a ir a verlo antes de que yo apareciese en el cartel, por lo que fue como la sorpresa para ellos. Así que también el poder compartir cartel con compañeros que son colegas y también con gente a la que admiro, pues siempre es algo especial en los festivales.

Y: ¿Qué puede esperar un poco la gente de esta actuación en Cullera? No sé si habrá algún tema inédito, alguna sorpresa, alguna colaboración...

P.T.: Pues al fin llevo lo que es el show de festivales, que es una versión de lo que ha sido el Reboot Tour, un concierto que está pensado para ser algo inmersivo, algo con más referencias casi que de ficción, y sobre todo para darles algo distinto a lo que creo que se suele estar acostumbrado a ver en festivales.

Y: Tras tu paso por OT, se te ha calificado como uno de los concursantes más carismáticos o con identidad propia de la edición. No sé cómo estás enfocando tu carrera desde que sales de la academia.

P.T.: Bueno, para mí lo más importante es la parte artística, la parte narrativa. Sobre todo, cuando alguien hace algo, que eso tenga parte de uno mismo. Por lo que yo todo lo enfoco desde ese punto de vista más artístico, de realmente contar algo con lo que hago. Y eso, luego, tanto con la música, a la hora de estar en el estudio, como cuando estoy encima del escenario.

Y: ¿En qué momento estás ahora? ¿Estás escribiendo, grabando música nueva o un poco en descanso y tour?

P.T.: Bueno, en descanso suele haber poco, generalmente. Pero es cierto que ahora estoy en una época casi que de investigación. Creo que antes de crear nada siempre hay esa época en la que hay que buscar referencias, porque me gusta siempre meterme a fuego con cada proyecto nuevo. Y para lo siguiente estoy estudiando bien, como tiene que ser.

Y: Tú sales de una academia donde tenías todo programado, y ahora estás en un momento mucho más libre... ¿Te sientes más cómodo en ese sentido de libertad o preferías tener todo programado? No sé si es más cómodo para ti…

P.T.: Bueno, al final, siempre es cómodo que haya un timbrecito de: “Mira, hora de comer, está la comida hecha”, tener tus horarios como muy marcados. En cuanto a comodidad, creo que eso siempre va a ser más cómodo. Pero yo es verdad que prefiero la parte de tener la libertad de cada uno, poder trabajar a su manera, vivir a su manera. Y yo, al final, pues el tener mi carrera por mi cuenta es lo que me mueve cada día.

Y: ¿Y cómo estás gestionando la relación con los fans? Que veo que tienes muchos que te siguen muy de cerca.

P.T.: Pues la verdad es que tengo la suerte, creo que dentro de mi comunidad de fans hay un gran respeto, y está esta cosa de que el feedback siempre suele ser sano. Por lo que yo siempre lo veo con cariño, que al final los fans lo que están es ahí para ver qué es lo que vas sacando. Yo creo que lo más importante del fan es que haya una relación sana fan-artista. Uno hace una cosa y, si gusta, gusta. Si no gusta… Yo tengo la suerte de que a mis fans creo que les gusta lo que hago, pero sobre todo me gusta que no sea esta cosa tan cerrada de “hasta la muerte mato por esta persona”, sino una relación más de comunidad. Más sana, creo yo.

Y: ¿Has tenido algún susto? Porque por la forma de hablar sí que entiendo que tienes unos fans como muy sanos, pero no sé si has tenido algún susto después de salir de la academia, con algún fan así más loco.

P.T.: Pues mira, la verdad es que no he tenido yo mucha cosa con algún fan. Alguna cosa podría pasar, pero ahora mismo no recuerdo.

Y: Al final uno de tus sellos es como mezclar estilos con mucha personalidad. ¿En qué sonidos te estás inspirando para crear esta música?

P.T.: Pues con Reboot hubo muchísimas referencias, sobre todo de Pink Floyd, de la parte como más de la ambientación del sonido. Y luego esta música más de los años 80, con ese synthwave y tal, creo que es donde más ha habido referencias. Porque también, con la parte urbana, creo que es la parte más del hip hop americano actual.

Y: Muchos artistas que salís de OT, pues la gente está esperando mucha música. ¿Sientes presión a la hora de escribir esa música para encontrar un hit que guste? ¿O tienes más libertad en ese sentido y no piensas tanto en eso?

P.T.: La verdad es que no suelo poner en la cabeza mucho esta cosa de los tiempos para la industria, sino que intento siempre que los tiempos sean según la parte artística. Que la parte artística se prepara. Hay veces que igual la parte artística llega más rápido, otras veces que tarda más. Pero creo que los tiempos los debe llevar el proyecto, y no al contrario.

Y: Antes creo que me has mencionado la palabra ficción, y no sé si te ves explorando otras disciplinas artísticas más allá de la música, como la ficción, por ejemplo, el tema de interpretar y tal.

P.T.: Bueno, es una cosa que siempre dejo abierta, sobre todo porque al final yo sé que en algún momento de mi vida me tengo que dedicar a más ramas del arte, no únicamente a la música. La mente es un poco de donde vengo, ¿no? Por lo que es una cosa que me gustaría, con el tiempo, ir acercándome.

Y: Una pregunta del pasado: No sé si le dirías algo al Paul que entró en la academia, si cambiarías algo de tu paso por el programa y demás.

P.T.: Yo creo que al final todo lo que has vivido es lo que te lleva a dónde estás, ¿no? Por lo que yo creo que no. Yo creo que, aunque con las cosas más buenas, con las cosas más malas, creo que en general fue una experiencia bonita. No cambiaría nada.

Y: Ahora te voy a hacer una de presente: ¿qué es lo que más ilusión te está haciendo de lo que estás haciendo ahora mismo?

P.T.: Yo creo que es el poder llevar mis propios proyectos a la realidad, ¿no? Yo, al final, que llevo mucho tiempo intentando llevar mis ideas, mis locuras, al mundo real —por así decirlo— y no dejarlas en mi cabeza. Tener esa posibilidad creo que es lo más bonito.

Y: Y ya termino con una de futuro: ¿cómo te ves en un año o en cinco años?

P.T.: Pues mira, yo simplemente me veo creando, me veo contando historias. Y eso es lo que me gustaría, definitivamente cómo me veo. No sé el nivel de los escenarios, no sé en qué medio, por así decirlo, pero sí contando y creando historias, que para mí son lo más importante.