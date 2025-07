Bertín Osborne regresó a su programa y se sinceró sobre su paso por 'Tu cara me suena': "Estuve a punto de tirar la toalla"

Bertín Osborne regresó anoche a su programa en Canal Sur tras cuatro meses alejado por su participación en 'Tu cara me suena'. El cantante se reencontró con sus compañeros y se sinceró sobre su paso por el programa de Antena 3.

El artista, que no ha estado exento de polémica durante su paso por el concurso de imitaciones, ha contado a sus compañeros cómo fue su inicio en el talent show: "Los primeros días fueron horrorosos, pero luego ya lo entendí y lo he disfrutado a horrores".

¿Qué se siente nuevamente en casa, en tu plató, en tu programa?", le preguntaba El Sevilla. “Lo he pasado muy bien, tengo que decirte que en las primeras semanas estuve a punto de tirar la toalla y decir 'que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más", confesaba el presentador.

Además, Osborne quiso señalar el miedo que sentía por maquillarse, puesto que no lo había hecho nunca, confesando que las imitaciones de María del Monte y KISS fueron a las que más cariño les guarda: "Nunca en mi vida, jamás, me he maquillado".

"Primer día, primer programa: tres horas. Entraba uno: 'Yo te voy a hacer la barba'; llegaba otra: 'Yo te voy a hacer las pestañas y los ojos'; y otra: 'Te voy a poner las lentillas' y yo: ¡¿Qué?!. Os voy a decir una cosa, ha sido un peluseo", concluía el presentador desatando las risas de sus compañeros y del público.