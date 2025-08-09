Audiencias 08/08/2025
'El Peliculón' lidera la noche y 'La que se avecina Portugal' se estrena con fuerza
La comedia llega siendo líder de la TDT en su franja
Redacción Yotele
'El Peliculón' vuelve a liderar la noche del viernes. La cinta 'En guerra con mi abuelo' logra un 11,7% y 877.000 espectadores y es la única oferta nocturna que supera el doble dígito, regalándole otra cómoda victoria a Antena 3.
En los canales temáticos, destaca el buen estreno de 'La que se avecina Portugal', que se estrena con fuerza en FDF al congregar al 4,3% y 330.000 seguidores.
Por su parte, el refrito de 'De viernes' conserva la segunda plaza a pesar del bajón respecto a la semana pasada. Los mejores momentos del programa de Bea Archidona y Santi Acosta sólo seducen al 8,6% de la audiencia, unos 507.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
El Peliculón: En guerra con mi abuelo: 11,7% y 877.000
Telecinco
De viernes (r): 8,6% y 507.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8% y 624.000
Cine: Día de patriotas: 6,7% y 462.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 3,1% y 229.000
El Blockbuster: Oso vicioso: 5,3% y 404.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 4,3% y 301.000
laSexta Columna: 4,8% y 365.000
Equipo de Investigación: 4,3% y 333.000 / 3,7% y 226.000
La 2
Cifras y letras: 4,1% y 291.000 / 6,5% y 492.000
Plano general: 3,6% y 283.000
Historia de nuestro cine: 4,5% y 329.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 5,4% y 205.000 / 7,9% y 190.000
Antena 3
Cine: Dreamland: 5,9% y 237.000
La 1
Cine 2: Richard Jewell: 5,4% y 165.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,7% y 1.089.000
Yas verano: 10,4% y 726.000
Pasapalabra: 20,9% y 1.362.000
La 1
Malas lenguas: 8,8% y 690.000
Valle salvaje: 10,3% y 763.000
La promesa: 11,2% y 775.000
La pirámide: 5% y 319.000
Aquí la tierra: 7% y 452.000
Telecinco
Tardear: 8,6% y 660.000
El diario de verano: 8,4% y 552.000
Agárrate al sillón: 7,7% y 507.000
laSexta
Zapeando: 4,8% y 382.000
Más Vale Tarde: 5,3% y 367.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,5% y 422.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,3% y 288.000
La 2
Saber y ganar: 2% y 161.000 / 4,1% y 337.000
Grandes Documentales: 3,1% y 233.000
Malas lenguas: 4,8% y 314.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12% y 281.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,2% y 799.000
La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.547.000
La 1
La Hora de La 1: 16% y 279.000
Mañaneros 360: 12,9% y 366.000 / 10% y 722.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,5% y 196.000
Vamos a ver: 10,9% y 282.000 / 10% y 606.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8,6% y 169.000
Al Rojo Vivo: 7,8% y 252.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,9% y 10.000 / 2,6% y 41.000 / 3,3% y 66.000
En boca de todos: 6,1% y 176.000
La 2
El cazador: 1,6% y 41.000 / 1,9% y 73.000
La pirámide: 1,8% y 118.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,8% y 1.797.000
Telediario 1: 12,7% y 1.046.000
Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 810.000
Noticias Cuatro 1: 7,4% y 496.000
laSexta Noticias 14H: 6,4% y 461.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.366.000
Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 611.000
Telediario 2: 8,1% y 582.000
laSexta Noticias 20H: 4,7% y 306.000
Noticias Cuatro 2: 4,3% y 279.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (9,3%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,2%), Cuatro (4,8%), La 2 (3,4%)
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (9,7%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,3%).
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- El pueblo donde mejor se come de Galicia: un tesoro 'infravalorado' en plena Ribeira Sacra
- La despedida de una tienda ‘de película’ en A Coruña
- Tres semanas para que el Deportivo se haga robusto en las áreas: un meta y dos delanteros