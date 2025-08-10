Pensiones
Una jubilada, aplaudida en el plató de 'laSexta Xplica' por su reflexión sobre las pensiones
Maribel Mesón ha arrancado el aplauso de los asistentes al programa por su acertada reflexión
Kevin Rodríguez
El futuro y la sostenibilidad de las pensiones fueron uno de los temas a tratar anoche por 'laSexta Xplica' y Maribel Mesón jubilada, arrancó el aplauso con su intervención en el debate.
La pensionista recuerda que cuando ella tenía 20 años ya le decían que no iba a tener una prestación, algo que finalmente no ocurrió: "La difamación y la calumnia están a la orden del día. No se puede ser tan ambiguo y a la vez tan falso para decir que no vamos a tener pensiones".
Para ello, hace hincapié en la Constitución y recuerda: "Dice que los poderes públicos van a garantizar pensiones actualizadas para la economía de los ciudadanos de la tercera edad. Queremos que se blinden en el artículo 1 y 2 para que sea real".
"Lo necesitamos, no solo los mayores sino también la gente joven", prosigue antes de cargar contra Rajoy porque con su gobierno se fueron "25.000 millones de la caja de las pensiones".
Por último, la jubilada ha hecho una reflexión que ha sido aplaudida por los presentas en el plató del programa de laSexta: "Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es un país antidemocrático y sin futuro".
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña
- El pueblo donde mejor se come de Galicia: un tesoro 'infravalorado' en plena Ribeira Sacra
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- La música gallega llena Riazor