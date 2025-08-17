Anne Igartiburu se queda con la palabra en la boca en TVE: corte abrupto para conectar con Pedro Sánchez por los terribles incendios

Anne Igartiburu se ha quedado hoy con la palabra en la boca en 'D Corazón'. La presentadora analizaba con sus colaboradores la actualidad de la crónica social cuando TVE ha interrumpido el programa sin previo aviso para conectar con la rueda de prensa de Pedro Sánchez.

Eran las 13:40 horas, aproximadamente, cuando la vasca informaba sobre la restauración de la imagen de la Virgen de la Macarena: "Son muchos los famosos que siempre han demostrado su devoción. Una devoción, además, muy comprometida por la virgen de la Macarena...", decía la presentadora.

Poco más pudo añadir la presentadora porque segundos después La 1 cortaba de manera abrupta y sin previo aviso la señal del programa para concetar con la del canal 24h, que hacía una breve presentación antes de ir de lleno a la razón por la que se interrumpía la programación: la comparecencia de Pedro Sánchez por los terribles incendios que azotan al país y cuya última hora puedes seguir aquí

"Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. 13:41 hora peninsular, una hora menos si nos ven desde Canarias. A esta hora desde Ourense comparecen el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska".

A continuación en pantalla se podía ver al presidente gallego rodeado del líder del PSOE, Marlaska y los técnicos de emergencias para informar sobre la última hora de los incendios en Galicia - donde ayer la guardia civil tuvo que evacuar a una reportera de 'Fiesta' - y el resto de España.