Gloria rechaza a su cita por su obsesión por la religión: "Un hombre dejado"

Los comienzos eran prometedores. Gloria y Manuel, dos andaluces amantes de la música, se conocieron en 'First Dates' con buena sintonía física y ganas de enamorarse. Pero lo que apuntaba a historia romántica acabó en desencuentro absoluto cuando ambos comenzaron a hablar de sus pasiones… y a chocar frontalmente.

Durante la cena, Manuel no dudó en compartir sus grandes pilares vitales: la música flamenca y su profunda espiritualidad. Gloria, sin filtros, reaccionó de inmediato al primer tema: “No me gusta el flamenco. El Camarón y todas esas cosas no me ha gustado nunca. Yo soy más de copla”. Para ella, ese tipo de música no era más que “gritos”.

A pesar de que Manuel aseguró estar abierto a otros registros, el segundo tema de conversación terminó de sentenciar la cita. “Yo soy de Dios”, confesó el soltero, que considera su fe como uno de los aspectos centrales de su vida. Gloria, sin embargo, se mostró incómoda desde el primer momento: “Yo soy creyente, pero no practicante. Yo lo respeto, pero a mí no me gusta”.

El remate llegó cuando él empezó a hacer interpretaciones religiosas de los nombres de ambos. Gloria, completamente superada, lo expresó sin rodeos: “Uf. ¡Qué agobio! No podría. Una persona que esté cada dos por tres hablando de Dios es como si yo estuviese las 24 horas hablándote de mi trabajo”.

Ni siquiera la actuación musical de Manuel con guitarra en mano logró revertir su decisión. “A mí las barrigas cerveceras no me gustan. Un hombre dejado, lo siento en el alma, pero no puedo”, zanjó. Así, descartó cualquier segunda cita: “Como pareja, no. Como amigo, no me gustaría perder tu amistad”.

Antes de irse, dejó un último comentario entre bromas y pullas: “Si vas a Cartagena, te vienes de fiesta, no a la misa. A la Iglesia no me vayas a llevar”.