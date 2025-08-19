TVE cambia de estrategia con ‘Trivial Pursuit’: pasa de las tardes al prime time de La 1

TVE ha decidido modificar los planes iniciales para 'Trivial Pursuit', su nuevo concurso inspirado en el popular juego de mesa. Aunque se anunció en junio como un formato diario para las tardes de La 1, finalmente dará el salto al prime time con emisión semanal, según ha publicado Vertele. La cadena pública confía así en que el espacio pueda rendir mejor en horario estelar, al estilo de la versión estadounidense que emite The CW.

La maniobra responde a la reorganización de las tardes de la cadena, que a partir de septiembre apostarán por el magacín 'Directo al grano' con Marta Flich. En esta franja ya se mantienen las series 'Valle salvaje' y 'La promesa', además de 'Aquí la tierra', lo que dejaba sin espacio fijo a 'Trivial Pursuit'. La solución encontrada ha sido situarlo como una de las grandes bazas de la nueva temporada nocturna de La 1.

El concurso, producido por Satisfaction Iberia ('The Floor', 'La Conexión'), ya tiene grabados varios programas que han convencido a la dirección de RTVE. Al frente estará Egoitz Txurruka 'Txurru', que debutará como presentador en la cadena pública. De momento, no tiene día asignado, ya que la parrilla de las noches de La 1 sigue ajustándose antes del arranque oficial del curso televisivo.

Con este movimiento, 'Trivial Pursuit' se une a otras apuestas de RTVE para septiembre, entre ellas la décima edición de 'MasterChef Celebrity', el reality 'Hasta el fin del mundo' y el regreso de 'Late Xou con Marc Giró'. También se estrenará la serie 'Sin gluten' y el concurso 'Cuánto, cuánto, cuánto', presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez.

Contando con la tradicional 'Película de la semana', La 1 tiene prácticamente cubiertas todas sus noches. El hueco restante, según las previsiones actuales, quedará reservado para 'Trivial Pursuit', que pasa de ser un proyecto pensado para diario a convertirse en una de las grandes apuestas del prime time de la cadena pública.