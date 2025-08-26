Un soltero deja en shock a su cita en 'First Dates' al rechazarla por llevar una pulsera con la bandera de España: "Es una red flag"

Cualquier pequeño detalle es válido para arruinar una cita y eso lo saben bien en 'First Dates'. El programa acogió la cita entre Carolina y Alejandro y dejó sorprendido a los espectadores por el motivo que hizo que el joven rechazara a su cita: llevar una pulsera con la bandera de España.

Los solteros sin embargo, no habían mostrado ningún tipo de conexión antes de que saltara a la vista este detalle y desde el primer momento en el que se vieron, ninguno estuvo conforme con el estilo del otro. "Creo que ha venido demasiado fiestera", comentó Alejandro.

Ya sentados en la mesa, el joven se fijó en la pulsera con los colores de la bandera de España que llevaba puesta su cita en la mano derecha. "Para mí es una red flag. Es la pulsera de la discordia", dijo, añadiendo que la bandera se asocia “a ciertos comportamientos que, en general, son perjudiciales para los colectivos oprimidos”.

El comentario dejó en shcok a Carolina, que lejos de amendrentarse, defendiño su elección: "Yo es que estoy muy orgullosa de mi país". Sin embargo, no fue lo único que diferenció a los solteros, ya que hubo otro tema que también tuvo mucho peso para echar por tierra el intento de conseguir pareja, la diferencia de edad entre ambos. "Eso sí que es un problema para mí. Él, si quiere, ya puede formar una familia", comentó la joven de 19 años.

En la decisión final, los estilos de vida tan dispares fueron determinantes junto a los detalles de la pulsera y la diferencia de edad para confirmar lo que ya se veía venir durante la cita: no habrá segunda vez para Carolina y Alejandro.