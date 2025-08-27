Cifras al alza
¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
La escritora compartió un tuit asegurando que la corporación pública atraviesa una crisis de audiencias, pero los datos oficiales reflejan todo lo contrario
Carlos Merenciano
Lucía Etxebarría publicó un mensaje en redes sociales en el que acusaba a RTVE de estar "bajo mínimos de audiencia", pese a contar con el mayor presupuesto desde 2011. Sin embargo, los datos de la temporada 2024-2025 desmienten esa afirmación: el Grupo RTVE es el único grupo audiovisual que crece y firma su mejor curso desde 2019-2020.
La 1 ha cerrado su mejor temporada en ocho años con un 10,3% de cuota de pantalla y consolidando la segunda posición. El crecimiento se ha notado especialmente entre los jóvenes de 13 a 24 años, donde lidera con un 10,9%. También mejora en la franja de tarde con un 9,5% y en el prime time, donde escala hasta el 11,9%.
Los informativos han registrado sus mejores resultados de los últimos cinco años, con un 12,1% de media y más de 1,2 millones de espectadores. Destaca el liderazgo del 'Telediario Matinal' (19,4%), la subida del 'Telediario Fin de Semana 1' (12,6%) y la consolidación de 'La noche en 24 horas' en el Canal 24h con un 2,1%, su mejor dato histórico.
En entretenimiento, 'MasterChef 13' mantiene el liderazgo de los lunes, 'The Floor' se convierte en el concurso más competitivo de La 1 en prime time en 23 años, y 'La Revuelta' arrasa como nuevo fenómeno con un 13,6% de cuota. Además, el 'Benidorm Fest 2025' firmó un 14,4% y el 'Festival de Eurovisión' congregó a 5,8 millones de espectadores y un 50,1% de share en su final.
En ficción, 'La promesa' alcanza récord histórico con un 13,5%, 'Valle Salvaje' mejora mes a mes con un 9,3% y en prime time destacan 'Las abogadas' y 'Detective Touré' como las series nacionales más vistas de la temporada.
En magacines diarios, ‘La Hora de La 1’ fija récord histórico con un 16,1%, alcanzando en junio un máximo del 17,6%. Por su parte, ‘Mañaneros 360’ firma sus mejores cifras con un 11,9%, mejorando en 3,6 puntos respecto al año anterior y alcanzando en junio su máximo en su segunda parte con un 8,2%.
‘Malas lenguas’ también aporta números sólidos: logró un buen 9% en La 1 y un 4,2% en La 2. Además, en su emisión de sobremesa alcanza uno de sus mejores registros: 10,2%, mientras que en La 2 firmó un récord de temporada con un 5,2%.
Lejos de estar "bajo mínimos", como afirma la escritora en sus redes sociales, RTVE atraviesa una temporada en plena recuperación, con crecimiento en todas las franjas y títulos clave consolidando su audiencia.
