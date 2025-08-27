Un soltero de 'First Dates' se postula como próxima pareja de Isabel Díaz Ayuso: "Me vuelve loco"

'First dates' sigue su paso por Telecinco y durante su último programa, un soltero sorprendió con una confesión poco habitual: su atracción por una figura de la política. El programa de Carlos Sobera recibió a Luis, un empresario zaragozano de 52 años, que se postuló como próximo novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El participante explicó que buscaba una mujer con la que “complementarse”, admitiendo que le atraían especialmente las mujeres del este de Europa, de “ojos claros y rubias”, y que defendieran un modelo familiar tradicional. El programa le emparejó con Anna, una rusa de 37 años, que reconoció nada más verle que “no me pone” y le veía “dejado” y mayor que ella.

Durante la cena, Anna quiso indagar en sus gustos y le preguntó por el tipo de mujer que realmente le llamaba la atención. Fue entonces cuando Luis lanzó una declaración que dejó a todos con la boca abierta: “Me gusta una mujer poderosa. Te voy a poner un símil: me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso”.

El empresario explicó que lo que le atrae de la presidenta madrileña no es solo su cargo, sino “la conjunción que hace del poder con la luz que desprende”. E incluso se atrevió a lanzar un mensaje al programa: “Si Isabel Díaz Ayuso se separa de González Amador, que no lo creo porque parece muy feliz, y viniera al programa como pensaba venir Almeida... Por favor, soy el primer candidato. Apuntarme en la lista porque me gustaría conocerla”.