Albert Rivera, Josep Borrell y Cristóbal Soria: potentes fichajes de Susanna Griso para la nueva temporada de 'Espejo público'

Susanna Griso vuelve el lunes a 'Espejo público', que se revoluciona para arrancar su vigésima temporada en las mañanas de Antena 3. El espacio matinal apuesta, de nuevo, por la información, los contenidos de actualidad y el entretenimiento y refuerza su pluralidad con nuevas secciones y colaboradores.

Un año más Lorena García copresentará el tramo de actualidad mientras que Miquel Valls y Gema López repiten en la misma labor durante el bloque entretenimiento y sucesos se encargán. Todo con Griso a los mandos.

"Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país", comenta la presentadora.

Y para esta nueva temporada, el magacín ha preparado potentes fichajes como el del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera que se pondrá al frente de ‘El Observatorio con Rivera’, en la que analizará en el plató diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y el Mundo.

No será el único político que se incorpore a 'Espejo', pues Josep Borrel también tendrá sección propia con ‘Una ventana al Mundo con… Josep Borrell’, donde el exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores desgranará los grandes temas de actualidad internacional, los conflictos que tienen lugar en Gaza y Ucrania o el mandato de Donald Trump en EE.UU. y sus consecuencias mundiales.

Emilio Calatayud, Lorena Ruiz-Huerta y Juan Fernández-Miranda también se suma a la nueva temporada del programa, que seguirá contando con el influencer José Elías.

Estas incorporaciones se suman a las de colaboradores como Francisco Marhuenda (director de ‘La Razón’), Joaquín Manso (director de ‘El Mundo), Jesús Morales (director de ’20 Minutos’), Cruz Sánchez de Lara (vicepresidenta de ‘El Español’), Chema Crespo (director de Relaciones Institucionales de ‘Público’), Pilar Rodríguez Losantos (presidenta de ‘OKDiario’), Álvaro Nieto (director de ‘The Objective’), la senadora socialista Susana Díaz, la periodista Pilar Velasco, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid Eduardo Rubiño, el diputado del PP Jaime de los Santos, la activista Afra Blanco o el director de ‘El Independiente' Casimiro García Abadillo, entre otros.

El bloque de 'Más Espejo' seguirá combinando los contenidos de actualidad, entretenimiento y corazón y en las cuestiones sociales y la investigación. Para ello, incorporará nuevos nombres en su mesa de actualidad como Samanta Villar, Félix Álvarez ‘Felisuco’ o José F. Peláez, que se unen a otros habituales como Rubén Amón, Ángel Antonio Herrera, Mariló Montero, Juan Soto Ivars, Rosa Belmonte, Ana Iris Simón, Carmen Ro, Iñako Díaz Guerra, las abogadas Montse Suárez y Beatriz de Vicente o el comisario de Policía Serafín Giraldo.

A la mesa de corazón se unen Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño, que compartirán espacio con Isabel Rábago, Pilar Vidal, Alonso Caparrós, Lorena Vázquez, Raúl García ‘Aplausito’ y Sergio Pérez.

Una de las grandes novedades de este curso será la incorporación de la sexóloga Lorena Berdún, que liderará una sección sobre sexo, mientras que Vanessa Pámpano estará al frente de otra dedicada a desaparecidos denominada ‘Se los tragó la tierra’. Miguel Ángel Silva se encargará de la sección ‘Más allá de la línea roja’. Por último, Susanna Griso también incorpora a Cruz Morcillo para colaborar en la sección de sucesos.

‘Espejo Público’ cerró el curso anterior con una nueva subida (+0,4 puntos) y alcanzando un gran 13,3% de cuota, consiguiendo su mejor resultado en tres temporadas (desde 2021-2022). El espacio conducido por Susanna Griso se situó en 344.000 seguidores de media y 2,2 millones de espectadores únicos en cada entrega. Su franja más fuerte se ubicó en el tramo informativo, de 08:55 a 11:00 horas, donde creció +1 punto hasta el 14,9% de cuota, superando de nuevo a su inmediato competidor por +2 puntos y obteniendo también su mejor dato en esta franja de las últimas tres temporadas.