Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa

Antonio Montero ha anunciado que deja de ser colaborador de '¡De Viernes!', el programa de corazón de Telecinco que conduce Santi Acosta junto a Beatriz Archidona. El periodista comunicó su decisión a través de las redes sociales, donde explicó que abandona el formato "con todo su pesar" y por "diversas razones".

"Ha sido un placer compartir este tiempo con este equipo de grandes profesionales y estoy muy agradecido. Ha sido un privilegio, pero la vida viene como viene, y ya sabéis que sólo se trata de aceptarla", escribió en su mensaje, en el que también quiso mostrar su gratitud al programa.

En la misma publicación, Montero confirmó que será Lydia Lozano quien se incorpore al espacio en su lugar. "Mi estimada Lydia, recoge el testigo en el programa de más prestigio del corazón en la televisión actualmente. Tu experiencia, y buen hacer, seguro que ayudan al programa en todos los sentidos", señaló.

El periodista cerró su despedida enviando un mensaje de cariño a sus compañeros: "Mis mejores deseos y buena suerte con cariño infinito a todos". Con su salida y la llegada de Lozano, el programa renueva parte de su plantilla de colaboradores en plena temporada televisiva.