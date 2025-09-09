Netflix se fija en este auténtico rockstar internacional para su próximo documental

Netflix sigue su estrategia de documentales dedicados a artistas musicales internacionales. A los de Aitana y Karol G, la plataforma ha anunciado que se sumará ahora 'Rockstar: Duki desde el fin del mundo', que recorrerá los pasos detrás del escenario, con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes estuvieron cerca desde el comienzo de la estrella argentina.

El proyecto, hecho en el país latino, se sumerge en el recorrido de DUKI, desde Buenos Aires hacia el resto del mundo, con una mirada íntima sobre el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas musicales más representativos de su generación. A través de entrevistas y material detrás de escena, muestra cómo el artista convirtió su historia personal en un fenómeno cultural, mientras se prepara para dos hitos de su carrera: sus shows en el Estadio River Plate en Buenos Aires, y en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Alejandro Hartmann (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, Carmel: ¿Quién mató a María Marta) se pone al frente de la dirección del documental, que contará con la participación de Bizarrap, Nicki Nicole y otras figuras cercanas. En él, se contará el camino del cantante desde las batallas de El Quinto Escalón hasta el presente, y retrata su proceso creativo, cómo enfrenta la crítica y los desafíos personales que atravesó en este trayecto.

Así es 'Rockstar: Duki desde el fin del mundo'

Una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global. En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar la historia de DUKI y del movimiento que representa. ¿Quién es Mauro y quién es DUKI en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un movimiento colectivo de la música urbana.