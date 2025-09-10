‘First Dates’ vuelve a Cuatro con su nueva temporada tras un verano atípico en Telecinco: esta es la fecha de regreso

Desde su estreno inicial en Cuatro en 2016, ‘First Dates’, presentado por Carlos Sobera, se ha consolidado como uno de los formatos más longevos del reality romántico en España. Sin embargo, este pasado verano la cadena principal del grupo Mediaset, Telecinco, lo utilizó como “parche” en su acces prime time, tras la baja audiencia de 'El verano de las tentaciones'.

El aterrizaje en Telecinco no fue solo puntual, sino eficaz: ‘First Dates’ registró cifras suficientes como para que la cadena decidiera mantenerlo en su parrilla habitual como pieza clave del inicio de la noche. Mediaset optó por seguir confiando en este programa como fórmula estable para dinamizar el acceso al prime time, despojando a Cuatro de su “arma habitual” en esa franja, sustituyéndola por 'Viajeros Cuatro', que también consiguió aguantar el tipo.

No obstante, el formato regresa ahora a su casa original. La undécima temporada de ‘First Dates’ se estrena de nuevo en Cuatro el jueves 11 de septiembre de 2025, recuperando el escenario en el que nació.

Esta nueva etapa llega con la promesa de “adrenalina y emociones”, recuperando el espíritu del restaurante romántico que tantas parejas ha reunido en pantalla, mientras deja que Telecinco recupere su tónica habitual de iniciar las galas de sus realities a las 22h.