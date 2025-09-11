Moda circular
María Verdoy regresa a Mediaset con este nuevo programa tras el final de 'Socialité'
La periodista se pone al frente de 'Rediséñame International', un concurso de moda sostenible que aterriza en Divinity el sábado 13 de septiembre.
Carlos Merenciano
María Verdoy vuelve a Mediaset tras el final de 'Socialité' para presentar 'Rediséñame International', un innovador concurso de moda que busca poner en valor la ropa de segunda mano y fomentar la creatividad de diseñadores emergentes. El formato se estrenará en Divinity el próximo sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas.
La periodista compartirá la conducción con la presentadora y exmodelo Emma Willis. El jurado estará integrado por los expertos Melissa Holdbrook-Akposoe y Zadrian Smith, quienes evaluarán el trabajo de los ocho diseñadores emergentes participantes, llegados de España, Italia, Francia y Reino Unido. Cada uno deberá enfrentarse a pruebas contrarreloj en las que tendrán que crear colecciones cápsula y looks completos para pasarela utilizando únicamente prendas de segunda mano.
Los desafíos incluirán desde reinterpretaciones de estilos del pasado hasta rediseños de básicos de armario y propuestas de alfombra roja. El ganador verá su colección expuesta en la prestigiosa London Fashion Week y puesta a la venta en exclusiva a través de Vinted, con todos los beneficios destinados a la ONG Oxfam.
El programa, coproducido por Lion Television Scotland y Mindshare UK con el apoyo de la aplicación de ropa de segunda mano, persigue además un fin social y medioambiental: concienciar sobre la importancia de la moda circular y la reutilización de prendas en un sector marcado por el consumo rápido.
- La familia propietaria de la Casa Cervigón desmiente la venta a Richard Gere y Alejandra Silva
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- El mercado de Monte Alto necesita refuerzos en su estructura por la entrada de agua durante las obras
- Luisão: «Me dijeron que no tenía nada que demostrarles en el Fabril»
- El tiempo en A Coruña: ¿Hasta cuándo lloverá?