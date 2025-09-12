Sinceridad máxima
Yurena carga contra el documental sobre su vida en 'El Hormiguero': “Me decepcionó, quitaron cosas muy importantes”
La cantante confesó en el programa de Pablo Motos que se sintió frustrada al ver que muchos aspectos clave de su historia quedaron fuera del metraje.
Carlos Merenciano
Yurena regresó este jueves al foco mediático con una entrevista en 'El Hormiguero' que combinó momentos divertidos con otros de confesiones muy duras. La artista, icono televisivo de los 2000 y con una trayectoria musical constante, habló de cómo ha vivido la exposición pública y repasó algunos de los episodios más complejos de su carrera.
Uno de los temas que más revuelo generó fue su opinión sobre el documental que se estrenó hace unos años sobre su vida y la de su madre. Según relató, aquella producción, que para ella era la oportunidad de contar su verdad tras años de silencio, acabó siendo una gran decepción: “Me abrí en canal, conté todo lo que me había pasado, y luego me encontré con que habían quitado un montón de cosas que eran muy importantes para mí”, aseguró en el programa de Antena 3.
En contraste, la artista sí aplaudió la serie creada por Nacho Vigalondo que relataba el fenómeno que protagonizó en televisión: “Me encanta, es una obra de arte, felicité al director. Resume bien aquella época”, explicó, diferenciando ambas producciones y dejando claro con cuál se sintió mejor representada.
La cantante también evocó la crudeza de los años en los que fue blanco constante de críticas y burlas mediáticas. Reconoció que aquella presión le pasó factura, llegando a sufrir graves crisis de ansiedad e incluso dos intentos de suicidio en 2006. “Fue un linchamiento absoluto, no podía más. Mi madre me salvó la vida”, relató con sinceridad, emocionando al público.
Pese a los recuerdos dolorosos, Yurena cerró su paso por 'El Hormiguero' con optimismo y un anuncio importante: el próximo 27 de marzo ofrecerá un gran concierto en Vistalegre, en el marco de su gira, con la que asegura que sigue disfrutando de lo que más le gusta: cantar y conectar con su público.
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- La familia propietaria de la Casa Cervigón desmiente la venta a Richard Gere y Alejandra Silva
- Luisão: «Me dijeron que no tenía nada que demostrarles en el Fabril»
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- El Estado designa a A Coruña y el Eje Atlántico como «zonas principales» para el Cercanías
- La nueva ley antitabaco divide a los coruñeses: «Nos va a afectar andar diciéndole a la gente que aquí no se puede fumar, como si fuéramos policías»