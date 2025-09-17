'Late Xou' regresa con su segundo mejor dato, pero no puede con 'Supervivientes All Stars', que lidera la noche

'Late Xou' volvió anoche a La 1 con Marc Giró. El programa del catalán firmó su segundo mejor dato con un buen 12% y una media de 973.000 espectadores. Un dato que sólo ha sido superado por el primer programa que se emitió en La 1, en enero de este año, cuando obtuvo un 13,4%.

Enfrente, 'Supervivientes All Stars', que crece respecto a la semana pasada y lidera con un gran 15,7% y 922.000 seguidores. Aunque su dato es menor que el de La 1 en espectadores, esto se debe a la mayor duración del reality. De hecho, en coincidencia aunque las distancias son más ajustadas, la victoria sigue siendo para los aventureros de Honduras:

'Supervivientes All Stars' 13,1% y 1.078.000

'Late Xou' 12% y 973.000

Antes, en el access, la batalla entre 'El Hormiguero' y 'La revuelta' se vuelve a saldar con victoria para el programa de Antena 3. Motos atrae al 13,9% de la audiencias mientras que Broncano seduce al 12,1%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 12,1% y 1.436.000

Late Xou: 12% y 973.000

Antena 3

El Hormiguero: 13,9% y 1.646.000

Renacer: 10,2% y 711.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie Express: 8,7% y 1.022.000

Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie: 15,7% y 922.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 476.000

El Intermedio: 6,3% y 754.000

Tesoro o cacharro: 4,9% y 392.000

Cuatro

First Dates: 3,9% y 437.000 / 6,1% y 726.000

Código 10: 5,6% y 344.000

La 2

Cifras y letras: 3% y 317.000 / 5,6% y 657.000

Documaster: 2,8% y 257.000

LATE NIGHT

Antena 3

Renacer: 5,1% y 148.000

Cuatro

El Desmarque: 4,7% y 86.000

La 1

Cine: Dos hombres y un destino: 4,7% y 163.000

La noche en 24h: 4,4% y 70.000

laSexta

Tesoro o cacharro: 4,4% y 149.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 12,8% y 1.123.000

Y Ahora Sonsoles: 10,8% y 795.000

Pasapalabra: 21,7% y 1.821.000

La 1

Directo al grano: 10,4% y 882.000

Valle Salvaje: 11,3% y 853.000

La promesa: 13,1% y 926.000

Malas lenguas: 9,2% y 665.000

Aquí la tierra: 10,2% y 896.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,7% y 716.000

El diario de Jorge: 8,2% y 574.000

Agárrate al sillón: 7,4 y 630.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 437.000

Más Vale Tarde: 6% y 434.000

Cuatro

Todo es mentira: 6% y 495.000

Lo sabe, no lo sabe: 5% y 353.000

La 2

Saber y ganar: 2,5% y 224.000 / 7,1% y 649.000

Grandes Documentales: 3,8% y 315.000

Malas lenguas: 5,4% y 391.000

Mi casa flotante: 1,6% y 114.000

Grandes diseños: 1,4% y 123.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,8% y 278.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 818.000

La ruleta de la suerte: 22,5% y 1.648.000

La 1

La Hora de La 1: 19,8% y 349.000

Mañaneros 360: 15,9% y 471.000 / 9,7 y 787.000

laSexta

Aruser@s: 11,8% y 156.000 / 11,7% y 229.000

Al Rojo Vivo: 8,4% y 293.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,5% y 136.000

El programa de Ana Rosa: 12,2% y 287.000

Vamos a ver: 8,9% y 584.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1% y 15.000 / 1,8% y 31.000 / 2,5% y 51.000

En boca de todos: 6,5% y 208.000

La 2

El Cazador: 1,3% y 90.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,3% y 2.041.000

Telediario 1: 13,3% y 1.213.000

Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 902.000

laSexta Noticias 14H: 8,7% y 705.000

Noticias Cuatro 1: 6,5% y 473.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.932.000

Telediario 2: 10,9% y 1.154.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 740.000

laSexta Noticias 20H: 7,7% y 606.000

Noticias Cuatro 2: 4,5% y 353.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,1%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).