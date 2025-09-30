'Maestros de la Costura Celebrity’ cierra su casting con Blanca Paloma y Pepón Nieto como grandes nombres

RTVE ya tiene cerrado el casting completo de la nueva edición de 'Maestros de la Costura Celebrity'. Tras anunciar ayer a Mario Vaquerizo, Jaydy Michel, Edu Román, Jorge Román, Beatriz Luengo y Silvia Marty, hoy confirma a los seis aprendices que faltaban: el estilista Josie -adelantado en exclusiva por YOTELE-, la actriz Mariola Fuentes, el actor Pepón Nieto, la cantante Blanca Paloma, el modelo Pau Echaniz y el actor cubano Jazz Vilá.

Con este plantel, el concurso de moda producido por Shine Iberia vuelve a reunir a perfiles tan mediáticos como diversos, desde referentes de la interpretación hasta iconos de la música y la televisión. Todos ellos tendrán que demostrar que, además de su carrera profesional, son capaces de brillar en el taller con aguja, hilo y creatividad.

Durante las semanas de competición, los aprendices estarán acompañados por un jurado de lujo. Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier —este último en sustitución de Alejandro Palomo— serán los encargados de guiar su evolución, valorar cada trabajo y enfrentarlos a retos que pondrán a prueba tanto su talento como su resistencia. En el camino, descubrirán las principales técnicas de costura, reproducirán diseños de alta costura y transformarán telas en todo tipo de prendas.

El reto es mayúsculo: uno de ellos tomará el relevo de Pilar Rubio, ganadora de la primera edición de la versión celebrity. La presentadora conquistó al jurado y a los espectadores con un sofisticado vestido de tres piezas inspirado en la Alta Costura, que le valió el maniquí de cristal y un premio de 50.000 euros que donó a la ONG DEBRA Piel de Mariposa.

La expectación es máxima por ver cómo se desenvuelven los nuevos concursantes, entre los que ya destacan figuras mediáticas como Josie, Blanca Paloma o Pepón Nieto, que llegan dispuestos a revolucionar el taller y dejar huella en una edición que promete espectáculo, talento y muchas sorpresas.