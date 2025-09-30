Gala 2
'OT 2025' expulsó a su concursante más polémico, que se llevó un duro golpe de realidad y el consuelo de Chenoa: "Todos tenemos derecho a equivocarnos"
La gala también dejó un nuevo favorito y dos nominaciones de cara a la próxima semana
Kevin Rodríguez
'OT 2025' celebró anoche su segunda gala y con ella llegó el primer gran momento decisivo de la temporada: la expulsión de Iván Rojo, su concursante más polémico. El vallisoletano no fue capaz de convencer al público tras una gala cargada de tensión, emoción y actuaciones contrastadas.
La noche comezó con una actuación grupal de 'It’s a Sin' de Pet Shop Boys, que sirvió para calentar motores y unir voces entre los concursantes. Luego, llegarían las actuaciones en solitario de los dos nominados: Claudia Arenas interpretó 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega, mientras que Iván Rojo se decantó por 'It’s My Life' de Bon Jovi. A pesar de que el vallisoletano había comentado en la academia que esperaba un gran respaldo porque su ciudad estaría volcada, se acabó llevando un golpe de realidad cuando Chenoa descubrió que Claudia se salvaba con el 84% de los apoyos.
Antes de que Iván abandonara el plató, Chenoa le dedicó unas palabras cargadas de ánimo, consciente de lo que mucho que se había criticado al concursante en redes: "Nadie nace sabiendo, todos tenemos derecho a equivocarnos… Lo primordial es caerse y levantarse".
Tras las actuaciones y la primera expulsión, al jurado le tocó nominar, pero antes Miriam Rodríguez apareció para anunciar al favorito de la semana, un título que recayó en Guille Toledano. Además, Téyou, Guillo, Cristina, Laura, Claudia, Tinho, Carlos, Olivia, Lucía y Judit lograron el respaldo del jurado para mantenerse a salvo una semana más.
Por contra, Max, Salma, María Cruz y Crespo quedaron en peligro. El último fue salvado por los profesores, mientras que los compañeros se decidieron a salvar a María. De esta manera, Max y Salma son los nuevos nominados y se enfrentarán en la próxima gala a la expulsión.
