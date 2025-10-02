TVE pone fecha de estreno a ‘Sin Gluten’, la serie de Diego Martín como chef en apuros, que también pasará por una plataforma

TVE apuesta por la comedia con el estreno de ‘Sin Gluten’, una serie producida por Onza en colaboración con Prime Video que podrá verse en cuatro noches únicas a partir del miércoles 8 de octubre en La 1. Solo dos días después, los episodios estarán disponibles en la plataforma de streaming.

La ficción está protagonizada por Diego Martín, que interpreta a Ricardo, un chef de éxito que ve cómo su vida se desmorona tras viralizarse un vídeo en el que insulta a unos clientes bajo los efectos del alcohol. Arruinado y sin restaurante, se ve obligado a regresar a la casa de su madre y a aceptar un puesto como profesor en la escuela de cocina donde se formó de joven, iniciando así un viaje de segundas oportunidades.

Creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, la serie propone un relato intergeneracional, con diversidad de edades, culturas y estilos de vida. El elenco coral reúne a rostros consolidados como Antonio Resines, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Adam Jezierski, con la colaboración especial de Fernando Tejero y Marta Fernández Muro, junto a talentos emergentes como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

En su recorrido, 'Sin Gluten' mezcla humor, ternura y crítica social, retratando a un chef que intenta redimirse mientras lidia con estudiantes desmotivados, profesores con los que choca y su propio problema con el alcohol. A su alrededor, personajes como Sonia (Alicia Rubio), tutora de la escuela; Fred (Adam Jezierski), un profesor influencer; o Jacinto (Antonio Resines), el conserje y dealer del centro, completan una galería de personajes que prometen momentos disparatados y emotivos.