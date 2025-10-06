Un reconocido actor de Hollywood y la superestrella española del momento, entre los invitados de Pablo Motos esta semana en 'El hormiguero'

‘El Hormiguero’ afronta una de sus semanas más variadas del mes de octubre con invitados de primera línea que abarcan desde el panorama musical hasta el cinematográfico y teatral. Duki, Jeremy Allen White, Ana Mena y José Sacristán pasarán por la mesa de Pablo Motos entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre para presentar sus últimos proyectos y vivir algunos de los momentos más esperados del programa de Antena 3.

La semana arrancará este lunes 6 con ritmo argentino de la mano de Duki, uno de los mayores fenómenos de la música urbana. El artista visita el programa para hablar de su gira de conciertos por España y del estreno de su documental 'Rockstar Duki: Desde el fin del mundo', disponible en Netflix, donde repasa su meteórica carrera y su influencia en la nueva generación del trap.

El martes 7 de octubre, Pablo Motos recibirá a Jeremy Allen White, la estrella de 'The Bear' y una de las revelaciones de Hollywood. El actor estadounidense presentará 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', su nueva película que llega a los cines el próximo 24 de octubre. La cinta, inspirada en el proceso creativo del mítico álbum "Nebraska" de Bruce Springsteen, promete ser uno de los grandes estrenos del otoño.

El miércoles 8, será el turno de Ana Mena, que estrenará en primicia su nuevo single, "Lárgate", que verá la luz dos días después. Además, la cantante malagueña repasará con Motos el cierre de su gira "Bellodrama", con la que ha recorrido España y Latinoamérica, y adelantará detalles de la película que protagonizará próximamente en cines.

Para cerrar la semana, el jueves 9 de octubre, el programa contará con la presencia de José Sacristán, uno de los grandes nombres del cine y el teatro español. El veterano actor presentará 'El hijo de la cómica', la nueva obra que estrenará en Avilés el 24 de octubre y que, tras su gira, llegará a Madrid en primavera. Se trata de una adaptación de la primera parte de 'El tiempo amarillo' de Fernando Fernán Gómez, firmada y dirigida por el propio Sacristán.