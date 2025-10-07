Estos son los dos únicos pueblos de Galicia que tienen catedral y que no son capital de provincia o autonómica

Galicia es un pequeño paraíso natural que puede presumir con orgullo tanto de sus playas como por las maravillas que ocultan sus montes. Su diversidad paisajística es enorme y a lo largo de su territorio encontramos auténticas joyas como la Ribeira Sacra o la playa de las Catedrales.

Sin embargo, a nivel arquitectónico no nos quedamos atrás. Cierto es que nuestras principales ciudades no cuentan con las gigantes infraestructuras de otras urbes de mayores dimensiones, pero, a nivel histórico, Galicia cuenta con obras que son motivo de peregrinación desde todas las partes del planeta, como puede ser la muralla romana de Lugo o el puente romano de Ourense.

Además, nuestra pequeña comunidad autónoma cuenta nada más y nada menos que con cinco catedrales. Antiguamente, los lugares escogidos para construir una catedral debían cumplir una serie de requisitos que englobaban una gran carga de relevancia religiosa, histórica, política y geográfica.

Por ello, quitando la de Santiago, las más conocidas en dos de las capitales de nuestras cuatro provincias, como son las catedrales de Lugo y Ourense. Saliéndose de la norma, pero sí cumpliendo todos los requisitos de la época por su gran carga histórica, podemos encontrar dos catedrales más escondidas en dos pequeños pueblos gallegos: Tui y Mondoñedo.

La Catedral de Tui

catedral04Cj.lores.jpg / JOSE LORES

Tui cuenta con una de las cinco catedrales de Galicia. Se encuentra en la frontera con Portugal, lo que lo convertía en un lugar que ocupaba una posición estratégica a lo largo del Miño. Su ubicación fronteriza le otorgó una gran importancia militar y comercial, lo que ayudó a que se convirtiese también en punto de paso para peregrinos y comerciantes.

Al igual que ocurre con Lugo, Tui tiene una de las diócesis más antiguas de Galicia, lo que le otorgaba también una importancia religiosa y cultura a lo largo de la historia.

Esta catedral es un magnífico ejemplo de arquitectura románica, aunque incorpora también elementos góticos, barrocos y neoclásicos debido a las modificaciones y añadidos que se le hicieron a lo largo de los siglos. Su construcción se inició en el siglo XII.

La Catedral de Mondoñedo

La catedral de Mondoñedo / XURXO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Durante la Reconquista (del año 718 al 1492), la iglesia se reorganizó en Galicia y trasladó su sede episcopal a Mondoñedo desde Dumio, buscando un lugar más seguro y estratégicamente más ventajoso.

Así, Mondoñedo se consolidó como un importante centro religioso y cultural, algo que se reflejó en su famosa catedral y en la actividad literaria y educativa de la ciudad.

La catedral de Mondoñedo fue dedicada a la Asunción de la Virgen, es una de las más antiguas de España y es famosa por su mezcla de estilos arquitectónicos, especialment el romático y el gótico. Su versión primigenia se comenzó a construir en el siglo XII, aunque la estructura actual refleja principalmente el estilo gótico debido a las adiciones de los siglos XIII y XIV.