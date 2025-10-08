Hanan Alcalde acusa a 'Código 10' de saltarse un "veto" al preguntar si Hamás es un grupo terrorista: "Los pactos hay que cumplirlos"

La última entrega de 'Código 10' en Cuatro vivió uno de los momentos más tensos de su historia reciente. La activista Hanan Alcalde, invitada para relatar su experiencia tras ser detenida por las autoridades israelíes cuando trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza, se enfrentó en directo a un intercambio de acusaciones con los presentadores y colaboradores del programa.

Todo comenzó cuando David Aleman, conductor del espacio, le preguntó directamente: “¿Hamás te parece un grupo terrorista?”. Visiblemente molesta, Alcalde respondió: “Nos vamos siempre a la misma pregunta, que habíamos acordado que no íbamos a tratar. Hay que cumplir también el código ideológico y cumplir los pactos”. Aleman se mostró sorprendido ante la respuesta y replicó: “A mí nadie me ha dicho nada. Nadie me había dicho que habías puesto condiciones”.

La tensión fue en aumento cuando intervino la periodista María Jamardo, quien encaró a la invitada con un tono crítico. “Estás aquí para contestar, porque tú eres la activista y yo soy la periodista”, señaló. Alcalde, indignada, le reprochó no haber empezado la entrevista “con educación ni respeto” y le pidió “que controlara el tono”. Además, subrayó: “Yo vengo por humanidad. A mí no me paga nadie, esa es la diferencia entre tú y yo”, a lo que Jamardo respondió que ella cobraba por su labor “como periodista”.

El intercambio se tornó más agrio cuando la colaboradora calificó de “vomitivo” que Alcalde acudiera a los platós “tratando de hacerse un hueco a base de violar la memoria de los asesinados por Hamás el 7 de octubre”. La activista replicó de inmediato, acusando a la periodista de tener “muy poca cultura sobre lo que pasa en Palestina” y defendiendo su posición como defensora de los derechos humanos.

Durante su intervención, Alcalde denunció además haber sido víctima de una filtración de su teléfono móvil en los últimos días, tras su detención en aguas internacionales. Aseguró haber sido “secuestrada” por las fuerzas israelíes mientras formaba parte de la flotilla humanitaria con destino a Gaza. “He vivido una vulneración absoluta de mis derechos”, afirmó, insistiendo en que su objetivo “siempre ha sido llevar ayuda y dar voz al pueblo palestino”.