Terelu Campos no entierra el hacha de guerra y vuelve a la carga contra Mar Flores: "Siento que le pueda molestar"

Terelu Campos ha decidido continuar su guerra mediática contra Mar Flores y ha doblado la apuesta. La colaboradora de Telecinco ha respondido en redes a un post de Carlo Costanzia padre para lanzar un dardo al rostro de Antena 3.

El italiano compartía en sus redes las declaraciones de su hijo en 'De viernes', mostrándose orgulloso de su madurez: "No sólo he visto a un hijo, sino sobre todo a un hombre que no tiene miedo de admitir sus errores, que ha tenido la fuerza de superarlos y reconstruir su vida".

El mensaje ha contado con multitud de comentarios, pero el de Terelu ha llamado poderosamente la atención: "¡Que bonito Carlo lo que has escrito! Yo lo quiero mucho porque creo que es un gran desconocido para el público y me siento muy orgullosa de que mis amigos lo quieran y protejan", comenzaba diciendo la presentadora.

Justo después, Campos lanzaba el dardo a la madre de su yerno: "Siento que a alguien le pueda molestar que nos llevemos bien y que seamos familia", sentenciaba. "Gracias a ti y a todos vosotros (...) Familia y amigos entrañables", respondía el italiano.