Paz Padilla impulsa a Sigfrido, el rey de los aguacates: de su vuelta a 'La que se avecina' a todos los proyectos que tiene abiertos

Paz Padilla no se detiene. La actriz, humorista y empresaria gaditana atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera, combinando su regreso a la ficción con nuevos proyectos literarios, teatrales y cinematográficos. La presentadora ha reaparecido públicamente en un evento de Sigfrido Fruit, la compañía malagueña líder en producción y exportación de aguacates, para acompañar a su fundador y CEO, Sigfrido Molina, en la celebración de la II edición de ‘El Mejor Aguacate del Mundo’, una cita previa a la feria internacional Fruit Attraction 2025.

En el evento, celebrado en Málaga, Paz Padilla coincidió con Rosa Benito, su antigua compañera en ‘Sálvame’, y con el exjugador de baloncesto Fernando Romay, con quien mantiene una gran amistad. Juntos apoyaron la iniciativa de Molina, que reivindica el valor del aguacate español como producto de excelencia y sostenibilidad. “Crecer con paso firme, diferenciándonos a través de la confianza y la solidez de nuestra marca”, explicó el empresario, que ha convertido a Sigfrido Fruit en una de las compañías más potentes del sector hortofrutícola, con un incremento del 20% en producción durante el último año.

Mientras tanto, Paz continúa sumando proyectos. La actriz ya ha terminado de rodar la temporada 16 de ‘La que se avecina’, donde volverá a dar vida a La Chusa, uno de los personajes más queridos por los seguidores de la comedia. Los nuevos capítulos llegarán muy pronto a Prime Video, donde la ficción creada por los hermanos Caballero sigue siendo uno de los títulos más vistos del catálogo español.

Además, Padilla se encuentra en plena escritura de su quinto libro, que compagina con ‘Reinventarse no es gerundio (aunque debería)’, sus conferencias motivacionales que la han llevado a recorrer toda España. En estas charlas, la humorista comparte cómo ha aprendido a afrontar los golpes de la vida, gestionar los duelos y renacer con amor y humor, dos pilares que ella misma define como “las herramientas que mueven el molino de la vida”.

A todo ello se suma su gira teatral con la exitosa obra ‘El humor de mi vida’, inspirada en el libro homónimo que escribió tras la pérdida de su marido, Antonio. Y el próximo 31 de octubre, Padilla estrenará en cines ‘Cuerpos locos’, una comedia en la que interpreta a una mujer que intercambia su cuerpo con el de una niña de diez años.

Con esta intensa agenda profesional y su presencia en actos como el de Sigfrido Fruit, Paz Padilla reafirma su lugar como una de las personalidades más queridas y versátiles del panorama español, capaz de conjugar éxito, vitalidad y autenticidad dentro y fuera de los escenarios.