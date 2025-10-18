Mensaje en redes
Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: "Se ha ido al infierno una rata"
La excolaboradora de 'Sálvame' vuelve al foco mediático para criticar al recién fallecido Rodríguez Menéndez
Kevin Rodríguez
Karmele Marchante ha reaparecido tras meses alejada del foco mediático para criticar a Rodríguez Menéndez después de su muerte. La excolaboradora de 'Sálvame' ha reaccionado a la muerte del polémico abogado en sus redes sociales.
Según, Marchante, Rodríguez Menéndez le hizo la vida imposible y ahora ha reaccionado a su muerte con un mensaje: "Se ha ido al infierno una rata de la peor especie: Rodríguez Menéndez", escribió de manera contundente en un post.
"Individuo de los bajos fondos con incursiones en la prensa del colorín. Estaba asociado con Antonio David Flores y sacó una foto mía metida en una jaula", recordó la televisiva para concluir.
Rodríguez Menéndez falleció ayer a los 75 años en Madrid. Abogado, se hizo famoso por su vida polémica como defensor de El Dioni o la Dulce Neus y fue condenado a dos años de cárcel por un delito contra la intimidad relacionado con la grabación y difusión de un vídeo sexual de Pedro J. Ramírez.
- Amancio Ortega suma un nuevo activo: compra un centro logístico alquilado a Amazon cerca de Liverpool
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- El AVLO de Renfe entre A Coruña y Madrid: Un tren rápido de bajo coste, pero según el día
- Ingresada en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña
- Vuelos desde A Coruña a París, Sevilla, Málaga, Palma, Bilbao y Canarias por el cierre de Lavacolla