'Pasapalabra' hace historia: Alcanza el bote más alto del programa y supera la millonaria cifra que se llevó Rafa Castaño

'Pasapalabra' sigue haciendo historia en Antena 3. El concurso presentado por Roberto Leal ha alcanzado esta semana el mayor bote jamás puesto en juego en el programa: 2.278.000 euros, superando así el récord que marcó Rafa Castaño en 2023, cuando se llevó el premio más alto hasta la fecha. La cifra, que continúa acumulándose día tras día, convierte a esta edición en una de las más seguidas y esperadas de los últimos años.

El protagonista de este momento histórico es Manuel Pascual, un joven de 28 años que se ha ganado el cariño del público con su temple y su constancia. “Es bonito porque es historia del programa, y formar parte de esa historia es algo precioso”, reconocía Manu durante el programa, consciente de la magnitud del reto que tiene entre manos. El concursante, que estudió Psicología, se ha convertido además en el participante más longevo en la historia del formato, superando los 360 programas, una marca que hasta ahora ostentaba Orestes Barbero.

El récord llega en medio de un duelo de altura entre Manu y Rosa, una coruñesa de 31 años que también ha hecho historia al convertirse en la mujer que más tiempo ha permanecido en el concurso. Pese a la rivalidad, ambos han mostrado una gran complicidad durante las grabaciones. “Esto sin ella no sería igual, hemos creado una conexión muy bonita”, ha comentado el joven concursante, mientras que Rosa admite que 'Pasapalabra' le ha servido como “una vía de escape” tras la pérdida de un familiar cercano.

Leal ha calificado la competición entre ambos como un “duelo de alto voltaje”, y no es para menos: cada tarde, miles de espectadores siguen pendientes de si alguno de los dos logra completar el ansiado Rosco y hacerse con el millonario premio. El propio presentador ha reconocido que vive con emoción este momento histórico: “Es una etapa preciosa, y Manu y Rosa se lo merecen todo”.

Hasta ahora, los mayores botes del concurso habían sido los de Rafa Castaño (2.272.000 euros, 2023), Eduardo Benito (2.219.000 euros, 2006) y David Leo (1.866.000 euros, 2016). Con más de 2,2 millones de euros en juego, 'Pasapalabra' entra de nuevo en el club de los hitos televisivos, demostrando que, más de dos décadas después de su estreno, sigue siendo uno de los formatos más potentes y emocionantes de la televisión española.