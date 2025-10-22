Nueva etapa
Telecinco refuerza sus informativos: Ángeles Blanco se une a Franganillo y competirá en audiencia con su marido, Vicente Vallés
La cadena trata de relanzar la edición nocturna de sus informativos, que se mueve en torno al 7% y 8% de audiencia.
Redacción Yotele
'Informativos Telecinco' prepara una reformulación con la incorporación de Ángeles Blanco a la edición nocturna para acompañar a Carlos Franganillo a partir del próximo lunes 3 de noviembre. De esta manera, la periodista pasará a competir directamente con su marido, Vicente Vallés, que lidera cada noche con el noticiero de Antena 3.
Blanco cambia el mediodía por la noche para reforzar el informativo e intentar impulsar sus audiencias, que se mueven en torno al 7% y 8% de share. Además, la cadena prepara un nuevo enfoque narrativo y audiovisual para hacer sus espacios informativos más atractivos.
Ángeles Blanco actualmente presenta cada tarde la edición de las 15:00 horas junto a Isabel Jiménez, que a partir de noviembre se quedará en solitario al frente de las noticias, siguiendo el modelo de Antena 3, que en la sobremesa tiene a Sandra Golpe y por la noche a la pareja formada por Vicente Vallés y Esther Vaquero.
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Las obras de A Sardiñeira por la intermodal, en su fase final
- Mercadillo vintage en A Coruña: ropa de Nike, Levi's o Lacoste a 9 euros
- Los coruñeses debaten el cambio de la hora: «Tener la de invierno todo el año sería mejor para el reloj biológico»
- El cariño de un ex del Deportivo que vivió 'un sueño' y su anécdota con Cristiano Ronaldo: 'El club me enseñó a crecer
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Ya hay calendario para la apertura del museo del Deportivo en Riazor