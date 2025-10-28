Laura Pausini desveló el curioso filtro que nadie pasa en sus entrevistas de trabajo y se sinceró hablando de celos

Laura Pausini fue la estrella elegida por 'El Hormiguero' para festejar anoche los 3.000 programas del show que presenta cada noche Pablo Motos e Antena 3. La italiana pisó el estudio para presentar su nuevo single 'Mi historia entre tus dedos', al que acompañará a principios del próximo año su nuevo álbum 'Yo Canto 2'.

Como siempre, la cantante destacó por su desparpajo y dio grandes momentos, pero además desveló el curioso filtro que nadie pasa en sus entrevistas de trabajo, habló de celos y explicó por qué ha elegido nuestro país para comenzar su gira mundial.

Pausini es una gran fan de la astrología y anoche confesó que en las entrevistas de trabajo que hace para ampliar o renovar su equipo artístico, ningún Géminis ha conseguido quedarse con el puesto. "Ningún géminis ha salido contento", expresaba la cantante que argumentaba la doble capa de este signo zodiacal a la hora de relacionarse con las personas.

Más allá de la anécdota, Laura también habló de cuándo siente celos en el escenario por las miradas hacia su marido: "Cuando hay chicas en primera fila y le ponen cara de sexy. No soy capaz de callarme cuando pasa esto. Paro el concierto".

La cantante también explicó en 'El Hormiguero' por qué ha decidido empezar su próxima gira en España: "Porque normalmente cuando se hace una gira se hacen unas semanas de ensayo general sobre el mismo escenario", comenzó contando la italiana.

"Normalmente pasamos un tiempo ahí, en la ciudad donde empieza el primer concierto. Y le dije (a su agencia) ¿Por qué no probamos esta vez a ir a España? La última vez que estuve en Pamplona, la gente me llamaba pauplónica y tengo buen recuerdo de aquella ciudad que no he visto en realidad", añadió la artista.

Durante la noche, la artista también presentó su single en directo, confesó que la canción que más le gusta en español es 'Cuando nadie me ve', de Alejandro Sanz y fue sorprendida por sus compañeros de profesión India Martínez, Pablo López, Luis Fonsi y David Bustamante cantando sus canciones en una de las secciones.