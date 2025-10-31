Mucho amor
Paz Padilla revoluciona ‘La Revuelta’ y convierte el programa de Broncano en una terapia colectiva de amor: "Bienvenidos a Telecinco"
La actriz acabó protagonizando un improvisado momento viral al hacer que varios espectadores dijeran “te quiero” a sus padres en directo
Carlos Merenciano
Paz Padilla volvió a demostrar que es imprevisible. La humorista gaditana visitó ‘La Revuelta’ para promocionar su nueva película ‘Cuerpos locos’, pero lo que debía ser una entrevista convencional se transformó en un caótico y entrañable momento televisivo. Nada más entrar en el plató, Padilla pidió que pusieran el tráiler del filme y, sin esperar a la escaleta del programa, tomó el control de la emisión, dejando a David Broncano prácticamente como espectador de su propio espacio.
“Olvida la escaleta”, le soltó entre risas mientras recorría el teatro saludando al público. En un gesto espontáneo, se detuvo a hablar con una mujer que le confesó padecer una dolencia crónica, aceptó un regalo de ganchillo y le dijo “te quiero”. A partir de ahí, la entrevista se transformó en una especie de terapia colectiva.
Paz explicó que decir esas dos palabras era un acto de gratitud y que, en una ocasión, conoció a alguien que nunca se las había dicho a sus padres. Inspirada por esa anécdota, decidió repetir el experimento en directo. Bajó al patio de butacas y preguntó quién no había dicho nunca “te quiero” a sus progenitores. Una joven se ofreció, llamó a sus padres y, entre lágrimas, se lo dijo por primera vez. “Estamos muy orgullosos de ti”, respondieron ellos. “Pues, ¡bienvenidos a Telecinco!”, bromeó Broncano ante el desconcierto general.
El emotivo caos continuó con más espectadores que se animaron a expresar su cariño a familiares en directo, en un clima de emoción y espontaneidad. Incluso cuando el grupo sueco The Hives hizo su entrada en el teatro, Padilla les interceptó para lanzarles la misma pregunta sobre el amor y la familia.
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- 1-5 | El Dépor golea al Sámano y sigue adelante en la Copa
- Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»
- Andrés Guardado, ex del Deportivo, comienza su carrera como entrenador en la cantera del Betis
- Las viviendas de Parque de Oza, en A Coruña, a trámite ambiental
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina