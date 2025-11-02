Audiencias 01/11/2025
'Coco' arrasa en La 1 y 'La ruleta de la suerte' amplía su liderazgo por la noche
'Bailando con las estrellas' baja del doble dígito, pero lidera su franja
Redacción Yotele
'Coco' dio el campanazo ayer en la tarde de La 1. La película infantil se estrenó en TVE y lideró con un espectacular 19% y 1.682.000 espectadores, superando ampliamente sobre Antena 3 y el resto de cadenas en esa franja.
Por la noche, 'La ruleta de la suerte' subió hasta un 11,1% y 1.131.000 seguidores, mejorando 5 décimas respecto a la semana pasada. Por su parte, 'Bailando con las estrellas' anota su peor dato de temporada y se queda en un 9,5%, aunque lidera su franja por su mayor duración.
En La 1, 'Bohemian Rhapsody' consigue un 9,2% y 892.000 fieles, superando a 'laSexta Xplica' (6,7%) y 'El Blockbuster' de Cuatro (6,4%).
En el pago, el partido entre el Real Madrid y el Valencia consigue un buen 8,4%, siendo segunda opción de su franja.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Iker Gil y las segundas oportunidades en el Deportivo: 'Lo querían Celta y Castellón y prefirió volver
- Así es el Pazo Illobre, en Betanzos
- Luz verde al paso peatonal para unir Panaderas con San Agustín