La jugada más polémica de À Punt: Toni Cantó, su nuevo rostro para el prime time
El actor y exdiputado, que llegó a calificar la cadena de “Tele Compromís” y “un capricho muy caro”, podría convertirse en el nuevo rostro de los viernes por la noche en la televisión pública valenciana
Carlos Merenciano
Madrid
El regreso de Toni Cantó a À Punt podría hacerse realidad, pero esta vez delante de las cámaras y no como tertuliano. Según ha avanzado el periodista Juanma Doménech en 'Sociedad Valenciana' (99.9 Radio), la cadena autonómica habría ofrecido al exdiputado la conducción de un programa de debate que se emitiría los viernes por la noche, en la franja de máxima audiencia. La dirección del ente también habría valorado otros nombres, como los de Ramón Palomar o Dani Valero, antes de decantarse por el polémico exdirigente político.
