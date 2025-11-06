Legislatura estancada
Miriam Nogueras responde en 'Espejo Público' a la pregunta que todos se hacen: ¿Apoyará Junts una moción de censura?
La portavoz de los independentistas en el Congreso ha hablado con Susanna Griso de lo que supone su anuncio de vetar todas las leyes del Gobierno
Kevin Rodríguez
Esta mañana Junts materializaba su bloqueo al Gobierno, vetando todas las leyes del PSOE y Sumar en el Congreso mediante enmiendas a la totalidad. Después, la portavoz de los independentistas, Miriam Nogueras, concedía una entrevista en 'Espejo Público' para dar las claves de este anuncio.
"Que como mínimo se comparezca para dar explicaciones a los ciudadanos de qué va a pasar ahora, cómo se va a gobernar, si hay intención de seguir gobernando o no", decía la portavoz catalana. "Este Gobierno y muchos partidos viven en una realidad paralela", afirmaba contundente la parlamentaria.
Además, Nogueras reprocha al Ejecutivo no haber aprobado leyes beneficiosas para Catalunya, obviando por completo la Ley de Amnistía y ha afirmado que el Gobierno se dedica a "titulares y gesticular", pero "luego estos acuerdos no se cumplen". "¿Dónde va el dinero de los catalanes", se pregunta.
Por último, Nogueras responde a la pregunta que todos se hacen en este instante. Susanna Griso ha querido saber si Junts apoyará una moción de censura presentada por el PP de Feijóo: "Si el PSOE suspende asignaturas, el PP repite curso", ha zanjado por el momento.
