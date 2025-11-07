TVE pone fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes

TVE ha anunciado la fecha de estreno de 'Hasta el fin del mundo', su nuevo formato estrella producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia). El programa llegará a La 1 el martes 12 de noviembre, y promete convertirse en una de las grandes apuestas de la temporada con su mezcla de aventura, emoción y transformación personal. Paula Vázquez será la encargada de conducir esta experiencia, en la que seis parejas de rostros conocidos recorrerán América Latina sin móviles, sin aviones y con un presupuesto limitado.

Entre los participantes destacan nombres tan dispares como Rocío Carrasco junto a Anabel Dueñas, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares, Jedet y Andrea Compton, NIA y J Kbello, además de Aldo Comas y José Lamuño. Juntos atravesarán ocho países —de Costa Rica a Chile— y más de 15.000 kilómetros, enfrentándose a condiciones extremas y retos inesperados mientras aprenden sobre las culturas locales.

En palabras de Sergio Calderón, director de TVE, el programa marca “una nueva línea de entretenimiento que recorre otros valores y culturas, y que contribuye a la parrilla de una manera muy positiva”. Desde la productora, Miguel Martín lo describe como “un formato enorme y complejo, que mueve un equipo gigantesco y se enfrenta a toda clase de imprevistos”.

Las protagonistas también han compartido cómo vivieron esta experiencia. Rocío Carrasco la ha definido como “la mejor experiencia de mi vida”, mientras que Yolanda Ramos habló de “un viaje milagro, un antes y un después”. Por su parte, Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, que apenas se conocían antes de participar, reconocen que “esa distancia inicial jugó a nuestro favor”, llegando incluso a forjar una gran amistad durante el recorrido.

Además del reality principal, RTVE Play estrenará 'Más allá del fin del mundo', un spin-off donde Paula Vázquez explorará los rincones que los concursantes no pudieron visitar. Con este doble formato, la pública refuerza su apuesta por un entretenimiento de calidad, sostenible y con vocación de servicio público, recuperando el espíritu de la aventura televisiva en estado puro.