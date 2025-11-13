Programa 1
'Hasta el fin del mundo' llegó a TVE con choque entre Alba Carrillo y Cristina Cifuentes y las primeras broncas de los concursantes
El reality ofreció las dos primeras etapas en las que una pareja despuntó como clara favorita.
Kevin Rodríguez
'Hasta el fin del mundo' llegó anoche en un extenso programa a TVE. Paula Vázquez se puso a guiar a las parejas hacia su meta final en medio de choques, primeras broncas, decepciones y hasta unos primeros favoritos.
La carrera comenzó en Costa Rica y se componía de más de 1.000 kilómetros. Los aventureros tenían que ir desde el país citado anteriormente hasta Panamá. Para ello, la presentadora les dio 1.300 euros, que debían reservar para toda la aventura.
La sorpresa la dieron Jedet y Andrea Compton, que fueron las primeras en llegar a la meta. A ellas les siguieron Nía y JK Bello, que destacaron por su buena sintonía. En tercer lugar, se presentaron el meta Rocío Carrasco y Anabel Dueñas.
Algo Comas y José Lamuño - con bronca de por medio -, Yolanda Ramos y su sobrina y Alba Carillo y Cristina Cifuentes cerraron el ránking de la primera etapa.
En la segunda etapa, la meta esperaba a las parejas en Medellín. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes chocaron por el autoritarismo de la ex líder del PP, mientras que Yolanda Ramos tensionó la relación con su sobrina al sentirse invisible, ya que todo el mundo se dirigía a la joven.
En cuanto al resto de parejas, Nía y JKBello, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas y Andrea Compton y Jedet disfrutaron mucho del viaje, aunque esta última hizo un amago de abandono en medio de la aventura. Los que no lo pasaron tan bien fueron José Lamuño y Aldo Comas, que tuvieron que ir directos a trabajar por haberse gastado tanto dinero durante la primera etapa.
La pareja ganadora de esta prueba se conocerá la próxima semana, pues el programa concluía con un "continuará..." en pantalla.
- Inés Rey sobre el surfista multado en A Coruña: 'Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor
- La compra de edificios enteros en la ciudad aumenta por el tirón de la vivienda turística
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Los plazos de la obra de A Sardiñeira: qué se ha completado y qué queda
- Javier Cañás, fundador de Etiem: «Estos pantalones son actuales, ¿quién dice que son del año 1972?»
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- Rubén López, a fuego lento: «Tiene nivel y capacidad para jugar en Segunda»
- Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: 'No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”