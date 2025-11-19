Telecinco
Mediaset expulsa a Alessandro Lequio tras más de dos décadas por las acusaciones de malos tratos de Antonia Dell'Atte
La dirección de Telecinco toma la decisión de prescindir del veterano colaborador, que llegó a admitir en Tómbola comportamientos agresivos con algunas parejas.
Redacción Yotele
La trayectoria de Alessandro Lecquio en Mediaset ha llegado a su fin. El grupo de comunicación ha decidido expulsarlo y prescindir de sus servicios como colaborador del espacio 'Vamos a ver', después de volverse a publicar el testimonio de Antonia Del’ Atte en el que le acusa de malos tratos durante el tiempo que duró su matrimonio, en los 80, del que nació su hijo Clemente.
Hace mas de una década que la modelo hizo pública su terrible experiencia con el conde y en los últimos años fue aportando nuevos datos y detalles incuestionables en diferentes declaraciones y entrevistas. Sin embargo, ha sido la última concedida a El País hace apenas un mes la que caló y generó un intenso debate social, llegando hasta las altas esferas de la cadena, que finalmente ha decidido dejar de contar con el italiano. La noticia de este despido, adelantada por el diario de Prisa en la tarde de este miércoles 19 de noviembre, se llevaba fraguando varias semanas, como conoció YOTELE a principios de este mes de noviembre, aunque no se había podido verificar hasta ahora.
Segun los datos recogidos, los abogados de Antonia Dell'Atte comenzaron a gestionar la situación con la dirección de Mediaset en diferentes encuentros que han terminado con el despido de Alessandro Lecquio.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Cómo cargar un coche eléctrico en A Coruña: «Es la única forma de que te salga rentable»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros
- El portero que dejó Primera División por el Fabril y que ha encontrado su sitio en Ceuta