Baja temporal
Buenafuente anuncia un parón laboral "por prescripción médica" tras confirmar que presentará las Campanadas de TVE
El presentador anuncia su marcha por un periodo de tiempo indeterminado para recuperarse de una etapa profesional intensa que le ha producido un agotamiento excesivo
Redacción Yotele
Andreu Buenafuente ha decidido hacer un pequeño paréntesis profesional por motivos de salud. El cómico ha comunicado que se tomará un tiempo de descanso, de duración indeterminada, por prescripción médica, lo que supondrá que dejará de presentar 'Futuro imperfecto' en TVE y 'Nadie sabe nada' en la Cadena SER. Según ha conocido este portal, su compromiso con la cadena pública para presentar las Campanadas de Nochevieja junto a Silvia Abril sí que se mantiene en pie.
"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", asegura el catalán en su escrito. Según ha conocido este portal, su compromiso con la cadena pública para presentar las Campanadas de Nochevieja junto a Silvia Abril sí que se mantiene en pie.
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Mario Nájera: «Todo el mundo debería salir del Deportivo y ver el frío que hace fuera»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La Justicia avala que el Concello de A Coruña penalice a la empresa de basuras por carencias en la recogida