'First dates' pudo tener otro presentador: un reconocido periodista afirma haberlo rechazado antes que se lo ofrecieran a Carlos Sobera

Jaime Cantizano ha revelado que estuvo muy cerca de convertirse en el presentador de ‘First dates’, el exitoso dating show que Carlos Sobera conduce en Cuatro desde hace casi una década. En una entrevista con Informalia, el periodista explica que la productora Warner se puso en contacto con él cuando acababa de firmar su morning show en Cadena Dial, un compromiso que hacía imposible sumar un proyecto televisivo tan exigente. Según cuenta, la propuesta le llegó cuando se preparaba para madrugar cada día a las cinco de la mañana y terminar su jornada a las dos de la tarde, por lo que presentar el programa habría supuesto trabajar hasta pasada la medianoche.

Cantizano reconoce que aquella decisión profesional fue determinante, aunque no la vive como una oportunidad perdida. “Para mí no es haber perdido un tren, sino haber tomado un camino”, afirma, destacando que eligió quedarse en la radio por convicción. El presentador, que durante años estuvo al frente de espacios de crónica social como ‘¿Dónde estás corazón?’, asegura que no echa de menos la televisión, “porque siempre voy y vengo”, aunque admite que algunos proyectos que declinó eran “sorprendentes”.

El periodista también reflexiona sobre su paso por TVE, donde compaginó su labor en Onda Cero con la conducción de ‘Mañaneros’. Considera que volver a la televisión supuso una prueba personal tras años centrado en la radio y asegura que afrontó el reto con la intención de representar al mayor número posible de espectadores. Sin embargo, sostiene que la programación actual de la cadena pública “no representa” a la mayoría de contribuyentes y critica el modelo de infoentretenimiento que mezcla información y opinión.

A pesar de las oportunidades que declinó y de las que decidió asumir, Cantizano defiende que cada elección ha sido coherente con su forma de entender la profesión. Una de ellas, según ha revelado ahora, pudo haber cambiado la historia de uno de los programas más emblemáticos de Cuatro: ‘First dates’, que finalmente recayó en Carlos Sobera y se convirtió en un formato clave de la cadena.