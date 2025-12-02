Jorge Javier Vázquez destapó su pánico al VIH durante su juventud: "Era incapaz de hacerme una prueba"

Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros más icónicos de la televisión española, se abrió el lunes en directo en Telecinco, desgranando los "años de terror" que vivió en las décadas de los 80 y 90 por el miedo al VIH. El presentador aprovechó el Día Mundial del Sida en su programa y el testimonio de Ángel para abrirse en canal.

Con voz entrecortada, Vázquez relató: "Era incapaz de hacerme una prueba. Vivía en un estado de pánico constante, viendo cómo amigos morían a mi alrededor". El presentador, que ha construido su carrera sobre confesiones crudas y sin filtros, describió cómo ese terror le impedía disfrutar de su sexualidad y lo sumía en una espiral de ansiedad. "El VIH no era solo una enfermedad; era el fin del mundo para muchos de nosotros", añadió, evocando una época en la que la falta de información y el estigma social convertían el miedo en una cárcel invisible.

"Hoy hablamos de ello, pero entonces era un secreto que te podía destruir", añadió para finalizar el comunicador.

"Historias como la tuya ayudan a visibilizarnos. Este es el VIH de hoy. No estamos en los 80, ya no morimos como antes", añadió Ángel, agradecido por el testimonio del catalán